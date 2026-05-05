Dalia López insiste en salir de prisión y usar tobillera

La defensa de Dalia Angélica López Troche, ejercida por los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal Cáceres y Álvaro Cáceres, solicitó al juzgado penal de garantías de Francisco Acevedo, que disponga la realización de un estudio de factibilidad técnico a fin de que se le pueda instalar la tobillera electrónica mientras dure su proceso por el caso Ronaldinho.

En este sentido, el juez Acevedo hizo lugar al pedido y dispuso que se libre oficio a la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), del Ministerio del Interior, para el inicio del estudio de factibilidad para la instalación de la tobillera electrónica a Dalia López.

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La pretensión de la encausada es, principalmente, abandonar el Complejo de Mujeres Privadas de Libertad (COMPLE), en Emboscada, y se reemplace su prisión preventiva por la medida de arresto domiciliario, que desea cumplir en el domicilio ubicado en las calles Guillermo Enciso Velloso 2259 entre Nicanor Torales y Raúl Carmona de Asunción, según escrito presentado por los abogados de Dalia López.

Dalia López estuvo prófuga por 6 años y es señalada de ser la persona que gestionó la documentación apócrifa proveída al exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho Gaúcho, su hermano Roberto de Assis Moreira y el empresario Wilmondes Souza Lira.

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La empreasria había sido imputada en el año 2020 por el Ministerio Público por los hechos punibles de uso de documentos públicos de contenido falso, producción de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal. El caso actualmente se encuentra a cargo del fiscal José Martín Morínigo de la Unidad Especializada en Crimen Organizado.

Juez rechazó pedido de Dalia hace una semana

Hace poco menos de una semana, el juez Francisco Acevedo había realizado la audiencia de revisión de medidas a Dalia López. En la oportunidad, los abogados de la defensa solicitaron el levantamiento de la prisión preventiva y que se dicte el arresto domiciliario para la procesada por presunta falsificación de documentos.

Tras la diligencia el magistrado Francisco Acevedo descartó la modificación de la prisión preventiva decretada el 3 de abril pasado por el juez penal de Garantías de turno Raúl Florentín.

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Para acceder al arresto domiciliario, la defensa ofreció una fianza real de US$. 1.672.276, garantizada con cuatro inmuebles de terceros y el uso de tobillera electrónica.

Sin embargo, el magistrado consideró que que no se ha realizado el estudio de factibilidad que se requiere por parte de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC) que pertenece al Ministerio del Interior para verificar sobre la procedencia o no la aplicación de dicho aparato electrónico como dispositivo de monitoreo, motivo por el cual no se puede considerar su aplicación.

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Dalia López y el caso Ronaldinho Gaúcho

Recordemos que en la mañana del 4 de marzo de 2020 el astro brasileño Ronaldo de Assis Moreira, más conocido como Ronaldinho Gaúcho, llegó a nuestro país de la mano de la empresaria Dalia López, para el lanzamiento y presentación del “Móvil de la salud de las niñas y los niños”, así como para el lanzamiento de su libro “Genio en la vida”.

Todos presentaron cédulas paraguayas para ingresar a Paraguay.

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Ronaldinho, de visitante ilustre a presidiario

Ese día, siempre acompañado de Dalia López, Ronaldinho participó en distintas actividades y hasta fue declarado Visitante Ilustre de Asunción por el entonces intendente Óscar “Nenecho” Rodriguez.

Sin embargo, la irregularidad de la documentación no pasó inadvertida para las autoridades y en horas de la noche, una comitiva judicial policial encabezada por los fiscalesFederico Delfino, Alicia Sapriza, Marcelo Pecci y Manuel Doldán, e integrada por agentes policiales del Departamento Contra el Crimen Organizado, irrumpió en la suite presidencial del Hotel Yacht y Golf Club Paraguayo, en Lambaré, donde el futbolista se encontraba hospedado, con una orden de cateo de la habitación.

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Tras ser procesados por supuesto uso de documentos público de contenido falso (cuya expectativa de pena es de hasta 5 años de cárcel), Ronaldo y Roberto fueron detenidos el 6 de marzo de 2020.

Ronaldo y Roberto fueron derivados a la Agrupación Especializada donde cumplieron prisión preventiva hasta el 7 de abril del mismo año, fecha en que pasaron a cumplir arresto domiciliario en el céntrico hotel Palmaroga.

En agosto del 2020, Ronaldinho Gaúcho recuperó su libertad tras ser beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento, mientras su hermano Roberto recibió una condena de 2 años, con suspensión a cambio de donaciones, luego de casi seis meses de proceso, durante el que estuvieron en prisión casi 1 mes.

Por disposición del entonces juez penal de Garantías Gustavo Amarilla (actual camarista), Dinho pagó US$ 90.000 y Roberto pagó US$ 110.000.