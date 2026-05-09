Fiscal general aprovecha el caso de Marcelo Pecci para defender su gestión

Hoy, 9 de mayo, se hizo en la Fiscalía General del Estado de Asunción un acto de recordación de la muerte del que era fiscal delegado de Crimen Organizado, Marcelo Daniel Pecci Albertini, asesinado el 10 de mayo de 2022 en Colombia.

Justamente, mañana, 10 de mayo, se recuerda el Día del Agente Fiscal en Paraguay, precisamente en homenaje a Marcelo Pecci.

Presidió el evento el fiscal general del Estado, Emiliano Ramón Rolón Fernández, quien estuvo acompañado de algunos de los fiscales Adjuntos y de agentes fiscales de distintas unidades de la institución, como los del Equipo Conjunto de Investigación (ECI) que se formó para coadyuvar con la causa desarrollada por los colombianos.

En representación de la familia afectada, estuvo la mamá del fiscal Pecci, María Celsa Albertini.

En una parte relativamente confusa, el fiscal general dijo que “celebramos la vida, pero la partida a veces también es aleccionadora”, al referirse a la muerte de uno de los agentes de la institución que él ahora dirige.

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Después recordó que Marcelo era “un agente fiscal a quien yo conozco desde su formación”, en referencia a que Pecci trabajó cuando joven en el Poder Judicial, en el que Emiliano Rolón sirvió como magistrado desde 1996 hasta 2023, cuando fue designado fiscal general del Estado.

Identificación de autores morales del crimen de Marcelo Pecci sigue pendiente

Al hablar concretamente sobre la investigación del magnicidio, Emiliano al menos reconoció que “sentimos que hasta ahora no logremos concretar lo más anhelado de la institución, la identificación de sus autores intelectuales”.

Sin embargo, después alegó que “también lamento a veces que la judicialización de todo lo que es política permee un poco con nuestro compromiso y hasta a veces riña, porque definitivamente la gente quiere sacar una ventaja comprometiendo también a la propia institución”.

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El titular del Ministerio Público usó posteriormente el caso Pecci para defenderse de los cada vez más frecuentes ataques a su gestión.

“El ataque personal a la institución, como que no se hace nada; el ataque personal a la cabeza de la institución, no siempre construye. Sino por el contrario, va minando la fuerza de esto que tenemos que hacer crecer”, declaró.

Así como alguna vez dijo que “ni Mandrake podría solucionar el caso”, esta vez argumentó que “la autoría intelectual de cualquier crimen en la humanidad siempre fue un tema difícil”.

El fiscal general justificó una vez más que el asesinato ocurrió en Colombia, dando a entender tal vez que la responsabilidad es absoluta de ese país.

Fue como aquella vez que expresó que las autoridades colombianas no mostraban voluntad, lo que a su vez produjo un comunicado de la Cancillería de ese país que decía que “en nombre del Gobierno de Colombia, rechaza las declaraciones emitidas por el fiscal general del Estado de la República del Paraguay, Emiliano Rolón, el pasado 5 de septiembre de 2024, en las que afirma una supuesta falta de colaboración por parte de las autoridades colombianas en la investigación del lamentable caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022″.

Supuestamente, hay avances sobre el mandante del crimen

Otro que intervino en el acto de recordación de Marcelo Pecci fue el fiscal Adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Nicolás Doldán Breuer, quien recién después de explicar las acciones jurídicas que desarrollaron hasta ahora contestó una pregunta específica sobre el autor intelectual del crimen.

“Estamos avanzando de manera muy positiva en ese aspecto”, sostuvo Doldán, quien defendió el secretismo con el que se maneja la causa en nuestro país, algo que fue severamente cuestionado por los familiares de Pecci, que siempre reclamaron conocer información sobre los supuestos avances.

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Siempre según Doldán, la hipotética relación del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en el caso Pecci podrá ser indagada a profundidad recién después de que las autoridades de Estados Unidos levanten la reserva judicial que hay sobre el proceso contra el capo que está en una cárcel del estado de Virginia.

“¿Cuál ha sido el último gran descubrimiento que puedan hacer público?“, le preguntaron concretamente a Doldán, y este contestó que ”estamos actuando de manera intensa con las autoridades colombianas y con otras autoridades internacionales en el seguimiento de rastros de fuentes financieras, tuvimos ya datos positivos con respecto a eso y estamos intensificando en eso".

Es decir, según se puede entender de lo que contestó el fiscal Adjunto de Paraguay, podría haber información valiosa sobre el financiamiento del crimen, que se sabe partió de Paraguay.