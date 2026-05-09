Limpio: condenan a 25 años de cárcel a mujer que mató a su marido y fingió asalto

Un Tribunal de Sentencia condenó a 25 años de pena privativa de libertad a Elva Rosa Mereles de Florentín por el homicidio de su esposo en la ciudad de Limpio.

La fiscala Nadia Millán Cattebeke logró demostrar la responsabilidad de la mujer en el crimen ocurrido en octubre de 2022, desvirtuando la versión de un supuesto robo domiciliario, según el informe del Ministerio Público.

De acuerdo con la investigación, el hecho se registró el 18 de octubre de 2022, alrededor de las 19:30, en una vivienda de la Fracción Aurora. La Fiscalía sostuvo que Mereles planificó el ataque solicitando primero a su hija que se encerrara en su habitación para realizar tareas escolares.

Aprovechando que su esposo descansaba en la cama, la hoy condenada le propinó una estocada letal en el lado izquierdo del pecho. Tras el ataque, la Fiscalía informó que la mujer procedió a desordenar la habitación para montar una escena de robo y alertó a su hija bajo la mentira de que dos asaltantes habían ingresado a la propiedad.

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Arma oculta en la heladera y otras pruebas

El Ministerio Público presentó pruebas calificadas como “contundentes” ante el Tribunal. Entre los hallazgos más impactantes del registro domiciliario, la fiscalía reportó el hallazgo del cuchillo utilizado en el crimen y una sábana ensangrentada ocultos dentro de la heladera de la casa de la pareja.

Asimismo, la fiscal Millán demostró que la versión del asalto carecía de sustento técnico. El análisis de cámaras de seguridad de la zona confirmó que ningún extraño ingresó a la propiedad en el horario del suceso y el testimonio de los vecinos coincidió en que no se observaron movimientos sospechosos ni huidas del sitio.

La investigación fiscal determinó que el motivo detrás del asesinato fue pasional y patrimonial. Según las averiguaciones del Ministerio Público, Mereles mantenía una relación sentimental extramatrimonial.

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La Fiscalía probó que, ante la negativa de su esposo de abandonar la vivienda familiar, la mujer decidió terminar con la vida del hombre. El Tribunal de Sentencia consideró el grado de ensañamiento y la meticulosa planificación para dictar la condena de 25 años de cárcel que la mujer deberá cumplir de manera efectiva.