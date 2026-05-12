Capitán Bado: condenan a 25 años de cárcel a sicario que mató a un policía

Mediante la fiscala Sarita Bonzi, el Ministerio Público obtuvo la condena de 25 años de pena privativa de libertad para Carlos Villa Alta López, quien fue hallado culpable del homicidio del suboficial Luis Alcibiades Peralta Dávalos.

El hecho se registró 11 de junio de 2022 frente al Departamento de Identificaciones de Capitán Bado y por el caso, la representación fiscal logró demostrar la autoría del acusado mediante los elementos probatorios.

Asimismo, tras el atentado, el ahora condenado había sido detenido cuando presuntamente intentaba huir a Pedro Juan Caballero.

Por otra parte, el Tribunal de Sentencia estuvo presidido por el juez Abel Molinas e integrado por los magistrados Mario Peralta y Librada Peralta.

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“El sicario más peligroso”

Carlos Villa Alta López llegó a ser considerado como “el sicario más peligroso” al poseer órdenes de captura, por ejemplo, por el intento de asesinato del comisario principal Ramón López Balbuena y el subcomisario Rolando Núñez, jefe y subjefe de la comisaría 4ª de Capitán Bado.

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También por el homicidio de Raúl Fabián Rodas Cabañas (38) en Pedro Juan Caballero, cuando la víctima se encontraba trabajando en su taller de motos.

Asimismo, Alta López era buscado por las muertes de los políticos Felipe Godoy Amarilla (54) y Bartolomé Morel Gauto (58), hecho que ocurrió el 30 de setiembre de 2021 en Nueva Germania, en un atentado por el que cayó preso el otro supuesto autor material, su hermano menor, Ronaldo Villa Alta López.

El sicario igualmente registraba orden de captura por la muerte de Luis Walberto Duarte Collar (31), cuyo cuerpo acribillado a tiros fue encontrado en Capitán Bado.

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