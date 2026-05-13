Fernando de la Mora: violento choque entre ambulancia de bomberos y automóvil

Un violento accidente de tránsito se registró en la noche de este martes sobre la ruta PY02, en la intersección con la avenida Coronel Franco, en la ciudad de Fernando de la Mora.

El percance involucró a una ambulancia de Bomberos y un Peugeot 207, cuyo conductor también terminó herido tras el impacto.

La ambulancia era conducida por el voluntario Jonathan Insfrán y se dirigía de urgencia al Hospital de Trauma trasladando a una persona lesionada.

Según los primeros reportes, el otro vehículo estaba al mando de Eduardo Andrés Arce.

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Bomberos resultaron heridos tras el impacto

El comandante Pablo Tapia, de Bomberos Bravo Fox de Fernando de la Mora, explicó que dentro de la ambulancia viajaban cuatro personas, además del paciente trasladado.

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“Resultaron cuatro heridos dentro de la ambulancia, más otra persona, un tercero que había colisionado contra la ambulancia”, señaló.

Dos de los bomberos sufrieron golpes y hematomas en el rostro, por lo que fueron derivados de inmediato al Hospital de Trauma. Los demás afectados también fueron auxiliados por otras ambulancias que acudieron al sitio.

Tapia indicó que la ambulancia circulaba con sirena y balizas encendidas al momento del choque.

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Sospechan que automóvil cruzó a gran velocidad

De acuerdo con el relato preliminar brindado por los intervinientes, el automóvil habría aparecido a gran velocidad desde la avenida Coronel Franco e impactó contra el lateral de la ambulancia.

“Ellos frenaron, miraron, pasaron y ahí vino a gran velocidad el vehículo”, manifestó el comandante, aunque aclaró que todavía no existe una confirmación oficial sobre la mecánica exacta del accidente.

El impacto dejó importantes daños materiales en la unidad de emergencia, que quedó seriamente averiada.

“Creo que ya quedó inoperativa”, lamentó Tapia al observar los daños sufridos en ambas puertas del móvil.

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Paciente trasladado sufrió crisis tras el choque

La persona que era trasladada en la ambulancia también fue asistida luego del accidente. Según los bomberos, el paciente iba correctamente asegurado con sunchos, lo que evitó lesiones mayores.

“Estaba alterada por el susto posterior al choque”, explicó Tapia.

El conductor del automóvil involucrado también resultó lesionado y fue derivado hasta el Hospital de Trauma para recibir atención médica.

Agentes intervinientes deberán determinar ahora las responsabilidades en el siniestro y establecer si alguno de los conductores violó la señalización del cruce semafórico.