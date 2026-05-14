Capturan a otro sospechoso por crimen de abuelo asesinado en Ypané

La Policía Nacional informó sobre la detención de otro sospechoso vinculado al crimen de un adulto mayor de 80 años, asesinado a balazos durante un supuesto asalto domiciliario ocurrido el pasado 13 de abril en la ciudad de Ypané.

El procedimiento fue realizado este miércoles alrededor de las 16:30, en el barrio Chaco’i, tras un operativo montado por agentes de la Comisaría 23 Central.

El detenido fue identificado como Alcides Rolando Ayala Lovera, de 38 años, alias “Chino”, quien contaba con orden de detención fiscal en el marco de la investigación por robo agravado con resultado de muerte.

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Intentó huir al ver a policías

Según explicó el subcomisario Mario Gamarra, los intervinientes llegaron hasta una zona boscosa cercana a un arroyo luego de recibir información sobre el paradero del sospechoso.

Al notar la presencia policial, Ayala intentó escapar nuevamente.

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“Es un sujeto muy escurridizo”, afirmó el jefe policial.

La persecución continuó a pie hasta una vivienda en construcción ubicada dentro de una propiedad amurallada, donde finalmente el sospechoso fue reducido y detenido.

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Lo vinculan directamente al asalto fatal

De acuerdo con los investigadores, Ayala habría formado parte del grupo que ingresó a la vivienda del anciano durante el asalto que terminó con el homicidio.

No obstante, la Policía aclaró que hasta el momento no es considerado el autor material de los disparos.

“Según la investigación, es una de las personas que llegaron al domicilio cuando ocurrió el hecho”, detalló Gamarra.

Pese a estar vinculado a un caso de extrema violencia, el detenido no registra antecedentes penales en el sistema informático de la Policía Nacional.

Ya son seis los detenidos

Con esta nueva captura, ya suman seis las personas detenidas en el marco de la investigación del crimen ocurrido en Ypané.

Sin embargo, las autoridades reconocen que todavía quedan al menos dos sospechosos prófugos, por lo que continúan los procedimientos de búsqueda.

La causa está a cargo de la fiscala Blanca Aquino, de la Unidad Penal N° 3 de J. Augusto Saldívar, quien ordenó que el detenido permanezca recluido en sede policial.