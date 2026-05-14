Condenan a 20 años de cárcel a un hombre que abusó de su hija

Mediante la fiscala Marta Leiva, de la Unidad Penal 5 de Villarrica, el Ministerio Público fue representado en un juicio que culminó con la condena de un hombre a 20 años de pena privativa de libertad tras ser hallado culpable de abuso sexual en niños.

La víctima fue su hija biológica, quien tenía 10 años cuando se registraron los hechos. Asimismo, según la investigación fiscal, el hecho ocurrió entre los meses de mayo a setiembre del año 2020, en una vivienda ubicada en el distrito de José Fassardi, departamento de Guairá. En el lugar, el acusado vivía con sus dos hijas menores de edad.

En lo que refiere al juicio, el tribunal estuvo integrado por Heber Chamorro, Ricardo Gómez y Juan Ruiz Díaz, quienes aplicaron la condena de 20 años de pena a ser cumplida en la penitenciaría de Villarrica.

Código Penal

El Código Penal establece que quien realizara actos sexuales con un niño, o lo indujera a realizarlos en sí mismo o a terceros, será castigado con pena privativa de libertad de cuatro a quince años. Asimismo, la pena privativa de libertad no será menor de quince años cuando el autor haya realizado el coito con la víctima, mientras que en caso de que la víctima sea menor de diez años, la pena no será menor de veinte años.

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