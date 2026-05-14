Condenan a padrastro por abuso de una niña y a madre por encubrir

De acuerdo con los antecedentes del caso, el condenado es padrastro de la víctima, una niña de 10 años, quien habría sido abusada en reiteradas ocasiones durante un periodo aproximado de siete meses. Según la investigación de la agente fiscal Carolina Martínez, la madre estaba al tanto de lo ocurrido.

La denuncia fue presentada por la abuela de la menor ante el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y posteriormente derivada al Ministerio Público, lo que permitió el inicio de la investigación penal.

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Los hechos se registraban en el domicilio donde convivía la familia. Conforme a los datos expuestos por el Ministerio Público, la madre le habría pedido a la niña que no contara lo sucedido, mientras mantenía una relación con el ahora condenado.

La sentencia establece 16 años de prisión para el hombre condenado y 3 años de pena privativa de libertad para la madre biológica de la niña.

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