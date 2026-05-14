Policiales
14 de mayo de 2026 a la - 12:04

Condenan a padrastro por abuso de una niña y a madre por encubrir

Oso, abuso infantil, maltrato infantil, niñez y adolescencia. Muñeca rota
Según la Fiscalía, la niña fue abusada en reiteradas ocasiones. Shutterstock

La Fiscalía obtuvo una condena de 16 años de cárcel para un hombre hallado culpable de abusar en reiteradas ocasiones de su hijastra. La madre biológica de la víctima también fue sentenciada a 3 años de prisión, por no denunciar el hecho y no cumplir con el deber de cuidado.

Por ABC Color

De acuerdo con los antecedentes del caso, el condenado es padrastro de la víctima, una niña de 10 años, quien habría sido abusada en reiteradas ocasiones durante un periodo aproximado de siete meses. Según la investigación de la agente fiscal Carolina Martínez, la madre estaba al tanto de lo ocurrido.

La denuncia fue presentada por la abuela de la menor ante el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y posteriormente derivada al Ministerio Público, lo que permitió el inicio de la investigación penal.

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Los hechos se registraban en el domicilio donde convivía la familia. Conforme a los datos expuestos por el Ministerio Público, la madre le habría pedido a la niña que no contara lo sucedido, mientras mantenía una relación con el ahora condenado.

La sentencia establece 16 años de prisión para el hombre condenado y 3 años de pena privativa de libertad para la madre biológica de la niña.

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