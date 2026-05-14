Envían al Comple a la dueña del asilo de Capiatá que vació cuenta de abuelito fallecido

La mujer con orden de prisión preventiva es Sara Andrea Irala Zárate, de 37 años, dueña del hogar de adultos mayores El Balcón de la Luna, situado en el barrio Cicomar de la ciudad de Capiatá, departamento Central.

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La jueza Cañete ordenó ayer el envío de Irala al Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple), que funciona en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera.

Delitos que motivaron la prisión preventiva de la dueña del asilo

El fiscal de San Lorenzo, Gerardo Antonio Chamorro Ortega, imputó a la mujer por lesión de confianza y violación del deber de cuidado de ancianos o discapacitados, tras su detención materializada el martes último en un allanamiento al asilo que ella dirigía.

Según la imputación, Sara Andrea Irala Zárate, vació la cuenta bancaria de un abuelito identificado como Aurelio Zelada, de 72 años, quien vivía en el asilo desde el año 2023.

El señor Zelada falleció en el Hospital de Calle’i, en San Lorenzo, el 8 de abril pasado, tras ser llevado desde el hogar de la señora Irala.

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Supuestamente, mientras Zelada agonizaba, Irala hizo 15 extracciones consecutivas de su cuenta del Banco Nacional de Fomento (BNF) e incluso ya después de que su paciente murió ella intentó sacar toda la plata que quedaba, aunque los funcionarios del banco bloquearon la cuenta al darse cuenta de lo que estaba pasando.

Asilo allanado en Capiatá tenía otros 30 adultos mayores

Siempre según la imputación, Irala ni siquiera avisó a los familiares del abuelito que este había fallecido, presuntamente como para ganar tiempo mientras retiraba todo su dinero del banco.

La mujer ahora con orden de prisión preventiva tenía 30 pacientes adultos mayores en su asilo, por los cuales cobraba hasta G. 4.500.000 mensuales por cada uno.