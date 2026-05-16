Abuso sexual en menores: prevención para combatir el flagelo en las escuelas, la familia y en línea

Leticia González, de la dirección de Prevención del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA), indicó hoy a ABC Cardinal que el Gobierno ha estado trabajando en campañas comunicacionales bajo el denominador ‘Todos Somos Responsables’, que ponen un énfasis en la prevención del abuso sexual en menores, luego de campañas previas que estaban centradas principalmente en la denuncia y en romper la “cultura del silencio” que rodeaba al abuso sexual en menores.

Estimó que el foco en la prevención es especialmente importante en el contexto actual del acceso facilitado a tecnologías y la internet.

Ante esa situación, los ministerios de la Niñez y de Educación y Ciencias han estado trabajando con una guía de prevención del abuso, elaborada íntegramente por técnicos paraguayos, en escuelas y colegios, mientras que el MINNA se centra también en campañas de concienciación a nivel de las comunidades fuera del ámbito educativo, agregó González.

“El primer anillo de seguridad es la familia”

Una novedad del nuevo enfoque es que se busca trabajar no solo en educar a los adultos, sino también trabajar directamente con los niños para construir “habilidades de vida” dirigidas a la prevención desde la primera infancia.

Esa educación, enfatizó la representante del MINNA, debe comenzar en la casa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Más de 1.000 niños en situación de vulnerabilidad: estos son los registros de Fono Ayuda de febrero

“El primer anillo de seguridad es la familia, los adultos en esa relación cercana somos responsables de dar información, la escuela no suple a la familia, debemos acompañar a los niños”, dijo.

Recomendó que a los niños pequeños se les dé información “cortita y concisa”. Por ejemplo, que nadie puede tocar o sacar fotos a sus partes privadas.

Medidas jurídicas

González señaló también los pasos tomados en el ámbito jurídico como la reciente reglamentación de la Ley 6202, que crea normas de prevención y atención a víctimas de abuso sexual; o el endurecimiento de las penas por hechos de abuso sexual, que antes tenían una condena máxima de ocho años de cárcel y ahora pueden conllevar sentencias de hasta 30 años.

Lea más: Peña emite decreto para proteger víctimas de abuso sexual infantil

Además, señaló que se está trabajando en una propuesta legislativa para regular el acceso de niños y adolescentes a internet y redes sociales.

Señales de alarma

Por su parte, el oficial segundo Gustavo Gómez, del departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, dijo que la institución policial acompaña las tareas de prevención con charlas educativas dirigidas tanto a menores como a adultos para que tengan en cuenta las distintas modalidades de acoso y abuso en la actualidad y qué hacer en caso de detectar un caso de ese tipo.

Además, citó algunas señales por medio de las que los padres de niños o adolescentes pueden detectar posibles casos de acoso o abuso, como que un menor repentinamente se vuelva introvertido o deje de intentar relacionarse con otras personas.

Lea más: Capacitan a docentes ante preocupación por aumento de casos de abuso sexual en niños

“Un niño que era alegre se vuelve retraído, uno que era seguro empieza a tener miedo, rechaza el abrazo de alguien en específico (...), está más tiempo en las pantallas que antes, no puede dormir, tiene dolores inexplicables, baja el rendimiento en la escuela”, agregó Leticia González.