Una fallecida y un detenido fue resultado de una persecución efectuada por la Policía brasileña en zona de Pedro Juan

Un informe escrito por la dirección de la Policía de Amambay señala que alrededor de las 21:00 del viernes el coronel Vinicius Souza, comandante de la Policía Militar de Ponta Pora, Brasil comunicó al jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana de Amambay, comisario principal Sergio Sosa, efectivos a su cargo estaban efectuando controles rutinarios en la zona del fronteriza, cuando de repente un automóvil con dos ocupantes atropelló el retén, rozó contra uno de los uniformados lo que generó una persecución a tiros, primero por las calle de Ponta Porá, luego los sospechosos accedieron a una calle que los condujo hacia territorio paraguayo.

Ambos cruzaron la frontera en la zona conocida como Portera Ortiz, tomaron una calle vecinal que fue a terminar por el portón de una propiedad, el apuro y con miembros de la Policía Militar de tras ellos, los ocupantes del automóvil se llevaron el pórtico de matera por delante y directo fueron a caer en n la piscina de la propiedad, que ya no estaba cargada de agua.

Allí los uniformados del vecinos país lograron reducir al hombre y confirmaron que la mujer estaba gravemente herida, al ser alcanzada por los disparos efectuados por los miembros de la Policía Militar.

La herida fue auxiliada en el sitio y luego derivada a un hospital del vecino país, donde falleció horas después.

Tenían un poco de marihuana

El hombre, quien iba al mando del automóvil fue identificado como Vinicius Thiago Basilio da Silva (33) y en su poder fue encontrado alrededor de cuatro kilos de marihuana distribuida en pequeñas dosis.

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Tras la comunicación oficial del hecho, efectivos de la Policía Nacional también llegaron al sitio en apoyo al procedimiento iniciado en el vecino país. El comisario Sosa confirmó que existen acuerdos bilaterales entre los organismos de seguridad para procedimientos de este tipo, cuyo objetivo es evitar la fuga de criminales con el solo hecho de cruzar la frontera.