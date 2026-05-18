Refuerzan la custodia de entidades bancarias en Itapúa tras el atraco frustrado en Capitán Meza

La Dirección Departamental de la Policía Nacional en Itapúa informó que, desde el pasado viernes, despliegan un operativo de refuerzo de la seguridad de entidades bancarias en la zona noreste del departamento, tras el intento de atraco frustrado en esa fecha, cuyo blanco pudo haber sido un banco de Capitán Meza.

Para el resguardo, se sumaron 30 agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de Asunción, que fueron enviados por la Comandancia de la Policía para colaborar con los trabajos preventivos.

El operativo es supervisado por el comisario principal Arsenio Ibarrola, jefe de Seguridad Ciudadana de la Dirección Departamental, que cumple funciones en la región noreste del séptimo departamento.

Con este operativo se busca evitar que ocurran atracos bancarios en la región, como sucedió en el año 2024, cuando, en menos de un mes habían explosionado un banco y arrancaron un cajero automático en la zonan. El último evento de gran envergadura fue el atentado y explosión en la empresa Algisa, en Coronel Bogado, cometido en febrero, pero en el que supuestamente el grupo armado no se llevó ninguna suma de dinero.

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Atraco frustrado

Agentes de la oficina regional del Departamento de Investigaciones desplegaron un operativo ante información de inteligencia que alertaba sobre un posible atraco bancario en la zona de las Colonias Unidas o del noreste del departamento, que se cometería durante el feriado largo por la Independencia y el Día de las Madres.

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Desde el miércoles 13 desarrollaron trabajos preventivos de campo en tres equipos. En la tarde del 15 de mayo, cerca de las 16:30, uno de los grupos divisó dos automóviles con chapas apócrifas. Cuando intentaron verificarlos, se inició una persecución con balacera.

Los maleantes, que eran entre cuatro y seis, abandonaron una Toyota Hilux, modelo 2022, de color plata, y un Toyota Premio, modelo 2004, de color blanco perla, en un camino vecinal de Capitán Meza Puerto. En el interior de ambos hallaron pasamontañas, guantes, gorros con la inscripción de la Policía y una hoja con anotaciones.

El papel tenía un croquis de la zona del microcentro de Capitán Meza, donde se graficaban los sitios cercanos a un “objetivo”. Según los intervinientes, el blanco sería una entidad bancaria de las dos que están en la ubicación señalada en el croquis, que podía ser la sede del Banco Nacional de Fomento (BNF) o una sucursal del Banco Continental.

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Banda de asaltabancos

El jefe del Departamento de Investigaciones, comisario principal Joel Cabrera, indicó que tendrían identificada a la estructura criminal que estaría detrás de la planificación de este golpe.

“Se trataría de una banda de la zona, en conjunto con otros provenientes de otros departamentos, como Alto Paraná, que se dedican a este tipo de hechos”, refirió.

Indicó, además, que entre los integrantes de la estructura criminal de la zona estarían conocidos delincuentes con condenas e, inclusive, con salidas transitorias del Cereso

El director de la Dirección Departamental de la Policía Nacional en Itapúa, comisario general inspector Hilario Godoy, manifestó que el primer resultado positivo fue la detención de una persona y la muerte de otra durante un traslado de drogas en Mayor Otaño.

Resaltó, además, que el operativo culminó de buena manera y que los uniformados de la Comisaría 19ª se habrían negado a un intento de soborno por parte del detenido.