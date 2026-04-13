Vía libre para preliminar a policías acusados por favorecer a pareja y socio de Marset

La apelación planteada por la defensa del suboficial ayudante Kevin Eduardo Montiel Sanabria y su pareja, la suboficial ayudante Clara Elizabeth Ruiz Díaz Gómez, dos de los procesados por la eliminación de las notificaciones de Interpol de Gianina García Troche, pareja del supuesto narcotraficante Sebastián Marset; y José Estigarribia Cristaldo, colaborador del uruguayo capturado en Bolivia y extraditado a Estados Unidos, fue rechazada por la Cámara de Apelaciones.

Específicamente, el argumento de la defensa es que en la aceptación del requerimiento conclusivo de acusación y sobreseimiento definitivo, provino de una agente fiscal (Ruth Karina Benítez) que no se encontraba legalmente vinculada a la causa o que carecía de la debida competencia para actuar en la misma.

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Al respecto el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, integrado por los camaristas Claudia Criscioni, Arnulfo Arias y Paublino Escobar, explica en el Auto Interlocutorio N° 40 de este lunes 13 de abril que, si bien en la providencia del 17 de diciembre del 2025 está encabezada con el nombre “Providencia de vinculación”, el juez Humberto Otazú consignó de manera errónea la palabra “desvinculación”.

El tribunal de alzada agrega que la providencia se dio justamente como consecuencia de un pedido del 16 de diciembre del 2025 de la misma fiscal Ruth Benítez, quien solicitó su vinculación y la desvinculación del fiscal anterior.

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Con esta decisión el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú podrá fijar nuevamente fecha para la audiencia a fin de resolver si los dos policías acusados van a juicio oral y, los otros dos agentes tienen sobreseimiento definitivo, como pide Fiscalía.

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Acusación por manipulación a favor de pareja y socio de Marset

La acusación presentada por la fiscal Ruth Karina Benítez es contra dos agentes policiales sindicados como los responsables de eliminar del prontuario informático de la Interpol Paraguay, las notificaciones rojas a Gianina García Troche y a José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, pareja y colaborador de Sebastián Marset, respectivamente.

La agente del Ministerio Público acusó al suboficial ayudante Kevin Eduardo Montiel Sanabria (22 años), como autor de los hechos punibles de acceso indebido a sistemas informáticos; alteración de datos relevantes para la prueba; frustración de la persecución y ejecución penal; realización del hecho por funcionarios; cohecho pasivo agravado; y lavado de dinero.

La otra acusada es la oficial ayudante Gabriela Vasso Mosqueira (27), en calidad de autora de los ilícitos de frustración de la persecución y ejecución penal, y realización del hecho por funcionarios. Tanto para Vasso como para Montiel, la fiscala solicitó al juez Humberto Otazú a que eleve la causa a juicio oral y público.

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Por otra parte, la fiscal Ruth Karina Benítez solicitó el sobreseimiento definitivo para el oficial segundo Hugo Javier Vallejos Rivas y la suboficial ayudante Clara Elizabeth Ruiz Díaz Gómez, pareja de Kevin Montiel; quienes inicialmente también habían sido investigados en el marco de estas irregularidades. La agente concluyó, tras haber agotado las instancias investigativas, que “se ha llegado a una duda insuperable” respecto a ambos encausados.

Pedido de comiso sobre bienes de policía

La representante del Ministerio Público también solicitó el comiso especial, sobre los objetos y bienes incautados en los allanamientos relacionados al suboficial ayudante Kevin Montiel, entre ellos las sumas de dinero consistentes en US$ 2.764 y G. 3.735.000.

Igualmente una pistola 9mm, de la marca Taurus, modelo PT92, así como un automóvil Toyota Corolla Runx azul, con matrícula HAE 833, el cual fue adquirido por G. 30.000.000 el 8 de agosto de 2023, al contado y en efectivo, aparentemente mediante el beneficio financiero obtenido por eliminar las notificaciones rojas.

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En tal sentido, el Ministerio Público sostiene en su hipótesis que estos bienes fueron obtenidos mediante el capital proveniente de los hechos punibles cometidos y el beneficio económico obtenido porcCohecho pasivo agravado, del producto de la modificación y cancelación en el Sistema Informático “i24/7” del Departamento de Interpol, de las notificaciones rojas que pesaban contra Gianina García Troche y José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo.

Habrían manipulado notificaciones de Interpol

La acusación afirma que Kevin Montiel prestó servicios en la División de Comunicaciones de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol, en Paraguay. En ese contexto, se le asignó como función la administración del sistema informático denominado “i24/7”, mediante su superusuario “ip.kmontiel.py”, validó constantemente la actividad del usuario “nso.paraguay.py”, que significa Oficial de Seguridad Nacional (NSO).

Es así que, pudo mantener activo y usar el usuario para eliminar del sistema “i24/7”, la Notificación de Alerta Roja N° A-1926/3-2022, emitida a nombre de Gianina García Troche, el 25 de julio de 2023 a las 10:26; y también, eliminar la Notificación de Alerta Roja N° A-2750/4-2022, sobre José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, el 11 de septiembre de 2023 a las 11:44.

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También, de esa forma, se eliminó la Notificación de Alerta Roja N° A-7120/8-2023, a Gianina García Troche, el 26 de septiembre del 2023 a las 20:54. Así también, con el usuario “ip.kmontiel.py”, el 9 de agosto de 2023, consultó en el sistema “i24/7”, el prontuario de Gianina García, sin documentaciones que respalden la autorización a dicha consulta, según resalta la acusación fiscal.

Por su parte, Gabriela Vasso, quien también prestó servicios en la División de Operaciones de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Paraguay, consultó el 27 de septiembre de 2023, a las 16:27, el prontuario de José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, sin que haya documentación que autorice tal diligencia, omitiendo su deber de informar.