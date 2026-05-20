Erico Galeano, al Centro de Prevenidos: ¿cómo será su reclusión en la ex-Tacumbú?

El ex senador colorado cartista Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero y asociación criminal, se encuentra desde la tarde de ayer, martes, bajo custodia en la sede del Departamento Judicial de la Policía Nacional, desde donde debe ser trasladado –posiblemente hoy– a una cárcel del sistema penitenciario nacional.

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, explicó que está previsto que se ordene el traslado de Galeano a la ex Penitenciaría Nacional de Tacumbú, recientemente rebautizada como el Centro Nacional de Prevenidos, que desde su cambio de nomenclatura alberga solo a personas privadas de su libertad con procesos judiciales abiertos.

Si bien el exsenador Galeano ya fue condenado en primera y segunda instancia por sus presuntos vínculos con un esquema de lavado de dinero de una estructura internacional de narcotráfico -desmantelada en la investigación ‘A Ultranza’-, el ex legislador cartista pretende recurrir a la Corte Suprema de Justicia para revertir la sentencia en su contra, por lo que su condena aún no está completamente firme.

Al pabellón ‘Adventista’

El ministro Nicora explicó que, una vez que se cumplan todos los pasos formales, el exsenador Galeano sería trasladado al Centro Nacional de Prevenidos y, según el protocolo establecido, pasaría un tiempo de “adaptación” en el área de admisión del centro de reclusión.

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Una vez cumplido ese tiempo de adaptación, el ex legislador cartista guardaría reclusión en el pabellón ‘Adventista’ del centro, que alberga en su mayoría a personas de la tercera edad y cuyo régimen el ministro señaló como el más adecuado para una persona con el perfil político público de Galeano.

Si bien enfatizó que el exsenador no tendrá privilegios ni un lugar exclusivo de reclusión, sino que compartirá espacios con otras personas privadas de su libertad, el ministro señaló que el perfil político y la naturaleza del proceso por el cual fue condenado –relacionado a actividades de crimen organizado– hacen que sea necesaria una “atención especial” para garantizar la seguridad del exparlamentario.

¿Cuándo irá Galeano a la ex-Tacumbú?

El ministro Nicora agregó que aún está pendiente de que las autoridades penitenciarias reciban la ficha médica de Galeano para evaluar su condición de salud y las necesidades de tratamientos o medicamentos que pudiera tener.

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Si bien no supo dar una hora exacta en la que Galeano sería trasladado al Centro de Prevenidos, el ministro dijo creer que la remisión del exparlamentario condenado “se estaría sustanciando” en el transcurso de la mañana de hoy, antes del mediodía.