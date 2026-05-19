Así sería la reclusión de Erico Galeano si va a la ex-Tacumbú

Mientras el exsenador colorado Erico Galeano Segovia permanece de forma temporal en el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia ya planifica cómo será su reclusión en caso de que el oficio judicial ordene su traslado a la antigua Penitenciaría Nacional de Tacumbú, hoy rebautizada como Centro Nacional de Prevenidos.

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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, explicó que el exparlamentario posee un “perfil no convencional” debido a su reciente actividad política. Sin embargo, enfatizó que esto no le significará ningún tipo de beneficio extra dentro del penal, sino que se buscará un equilibrio entre su integridad física y el principio de igualdad frente a la población penitenciaria común.

El proceso de admisión obligatorio

Nicora detalló que, independientemente de su nombre o cargo, Galeano deberá someterse al mismo proceso que cualquier otra persona que ingresa al sistema. Al llegar al Centro Nacional de Prevenidos, el procesado irá directamente al área de admisión, donde pasará un tiempo prudencial.

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Durante este periodo se realizarán los siguientes pasos obligatorios:

Elaboración de su ficha de ingreso y registro de perfil.

Cruzamiento de datos dactilares con el sistema AFIS de la Policía Nacional.

Diagnóstico médico completo y apertura de una ficha de salud.

El fin de las celdas VIP en Tacumbú

El titular de Justicia recordó que el penal de Tacumbú se encuentra en un profundo proceso de reforma de infraestructura para clasificar correctamente a las personas que tienen prisión preventiva pero aún no cuentan con una condena firme. Aclaró que las antiguas celdas de lujo ya no existen.

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Ese sector fue readecuado por completo en los últimos meses tras una serie de obras. Hoy en día, en ese mismo espacio operan el departamento de Judiciales de reinserción social, una sala de capacitación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), y las áreas de psicología del Organismo Técnico Criminológico, que remite informes al Poder Judicial.

¿Erico tendría celda compartida o aislamiento por seguridad?

La infraestructura más reciente del Centro Nacional de Prevenidos cuenta con módulos diseñados, en su gran mayoría, para albergar a cuatro personas por celda, según relató Nicora.

Sin embargo, la parte frontal del predio conserva la estructura más vieja, donde históricamente se albergaba a los internos de escasos recursos o sin defensores legales.

Si la orden judicial ratifica que Galeano debe ir a este centro, la dirección de la penitenciaría determinará su ubicación final basándose en los informes de seguridad.

El ministro Nicora adelantó que el exsenador podría compartir celda con dos o tres internos. No obstante, aclaró que si los análisis de inteligencia determinan que existe un riesgo, de forma excepcional hasta podría estar solo, pero insistió en que esta medida responderá a razones de seguridad y nunca a un trato de favor.