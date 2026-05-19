Por qué el ex-Tacumbú es el lugar menos indicado para Erico Galeano, según su abogado

Mientras exsenador colorado Erico Galeano permanece de forma temporal en el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, tras revocarse su libertad condicional luego de ser condenado a 13 años de cárcel por vínculos con el esquema “A Ultranza”, su defensa técnica ya planifica los argumentos para evitar que pise el Centro Nacional de Prevenidos, exTacumbú.

El abogado Luis Almada señaló que el Centro Nacional de Prevenidos (antigua cárcel de Tacumbú) es el lugar menos indicado para albergar al exparlamentario.

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El profesional explicó que el propio oficio judicial deja abierta una ventana al mencionar que puede ir a ese penal “u otro establecimiento que disponga el Ministerio de Justicia”, un margen que utilizarán para resguardar la integridad de su cliente.

Erico es un sobreviviente de cáncer, según su abogado

El principal argumento de la defensa para rechazar que sea recluido en el exTacumbú es de salud. Según reveló Almada, la familia del excongresista se encuentra en un estado de preocupación por las condiciones sanitarias a las que podría ser expuesto.

“Él es un sobreviviente del cáncer. Se recuperó de un cáncer de colon y sus hijas, de manera literal, nos pidieron que nos ocupemos de que vaya a un centro donde tenga el mayor bienestar físico posible”, confesó el abogado.

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La defensa argumenta que el estado de prisión preventiva es una medida cautelar y no el cumplimiento efectivo de la condena, por lo que las condiciones de reclusión no deberían atentar ni acelerar un deterioro en su condición médica actual.

Almada recordó que, por su perfil de político y figura pública, el exsenador despierta pasiones extremas en la sociedad. “Él tiene adherentes y detractores. Por su propia seguridad física, frente a personas que puedan atacarlo dentro de la población penal, Tacumbú no es un lugar ideal para él”, sentenció.

La mira puesta en Viñas Cue o la Agrupación Especializada

A diferencia de lo manifestado por las autoridades penitenciarias, la defensa insiste en que técnicamente aún es posible pelear por un lugar de reclusión que ofrezca mayores garantías de control, como el penal militar de Viñas Cue o la base de la Agrupación Especializada de la Policía.

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El abogado aclaró que no se busca un trato de favor ni privilegios dentro del sistema. “Por expresa indicación de Don Erico, bajo ningún sentido vamos a pedir privilegios. Lo que solicitamos es un lugar que vaya acorde a sus posibilidades de salud”, afirmó.