Video: así llegó Erico al Departamento de Judiciales, paso previo a su prisión

Poco después de las cuatro de la tarde de este martes, el condenado exsenador colorado Erico Galeano Segovia, ingresó al Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, una especie de antesala de su entrada oficial al Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú), donde debe guardar reclusión por disposición del Tribunal de Sentencia que revocó la medida alternativa que beneficiaba al encausado.

El abogado Rodrigo Estigarribia, representante legal de Galeano, explicó que teniendo en cuenta la burocracia de los trámites que se deben realizar en la mencionada dependencia, es probable que el exlegislador no ingrese aún este martes a la prisión.

“En realidad tiene que pasar por un trámite administrativo y no creo que den los tiempos porque se debe verificar su salud, aparte de hacer un registro minucioso de todos sus datos y registrarlo en el sistema, ficharlo y luego de eso tenemos otra cuestión: todos los penales se cierran a las cinco de la tarde y por una cuestión de seguridad ya no se permite recepcionar personas pasadas las cinco de la tarde”, señaló.

Por otro lado, no descartó que más adelante reiteren la solicitud del cambio del lugar de reclusión del condenado.

“Si pasa a ser recluido en un lugar que consideramos que corre riesgo su vida o su integridad física, vamos a pedir el cambio de lugar de reclusión (…) el Estado es responsable sobre todo de los prevenidos, porque él deja de tener su libertad y se somete enteramente a las restricciones estatales, entonces el Estado tiene la obligación de garantizar tanto su vida como su integridad física”, dijo.

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Erico, imputado en 2023, pisará la prisión por primera vez

Desde que inició el presente proceso, con la imputación presentada hace exactamente tres años, el 19 de mayo de 2023, es la primera vez que el exparlamentario colorado pisará una prisión, teniendo en cuenta que solo estuvo con arresto domiciliario entre el 26 de septiembre y el 26 de diciembre de 2023; y luego tuvo libertad ambulatoria.

En la audiencia de revisión de medidas sustanciada este martes, los abogados defensores Luis Almada y Ricardo Estigarribia, solicitaron al Colegiado de Sentencia el arresto domiciliario de Erico Galeano, con el argumento que no existe el peligro de fuga alegado por el Ministerio Público; y con el ofrecimiento de una fianza de aproximadamente G. 17.000 millones, garantizada con tres inmuebles.

A inicios de marzo de este año, Galeano fue condenado a la pena de 13 años de cárcel por lavado de dinero fruto del narcotráfico y asociación criminal, en el marco de la causa A Ultranza.

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