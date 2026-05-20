Video: esto es lo que sabe la Fiscalía hasta ahora sobre el feminicidio de Nueva Italia

El cuerpo de María Celeste Segovia Colmán (31) fue hallado el martes alrededor de las 17:30 en una zona boscosa del barrio Ita Yvate de Nueva Italia con una herida desgarrante en el costado derecho del cuello. En el sitio también fue hallada una navaja con manchas rojizas, que quedó a cargo de Criminalística de la Policía.

Agentes del Departamento de Investigaciones Regional Central detuvieron a Facundo Mauricio Balbuena Villasboa (19), en prosecución de la causa por el feminicidio de la mujer, quien hasta ahora es el único sospechoso del hecho. En la madrugada de este miércoles, agentes policiales y representantes de la Fiscalía realizaron un allanamiento en la vivienda del detenido donde incautaron varios aparatos celulares y prendas de vestir.

La fiscala que lleva adelante la investigación, Viviana Llano, contó que tras la autopsia forense al cuerpo de la víctima, encontraron rastros de que la misma intentó defenderse, e incluso extrajeron una de las uñas de la misma. Detalló además que en el cuerpo hay ocho heridas de arma blanca.

“Lo que nos queda cotejar es si el arma tiene la sangre de la víctima y cotejar con el arma que extrajimos. Previamente a ese procedimiento fuimos a una inspección para examinar si el victimario tenía algún rastro, algún arañazo, algo que podamos encontrar, pero no encontramos nada”, precisó.

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Lo que sabe la Fiscalía del feminicidio en Nueva Italia

La agente confirmó que, de acuerdo a los testigos, tanto el presunto victimario como la víctima tenían una relación de pareja.

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Los periodistas consultaron a la fiscal si es que el motivo del feminicidio fue un supuesto embarazo de la mujer y una negativa de abortar a pedido del sospechoso, pero la misma aclaró que la mujer no estaba embarazada y que utilizaba un dispositivo intrauterino (DIU) como método anticonceptivo, por lo que esa teoría nunca fue manejada por la Fiscalía.

“Manejamos otra hipótesis, una segunda hipótesis, pero no puedo adelantar nada. Es dentro de la causa de feminicidio. Sigue siendo el mismo sospechoso, no tenemos otra persona hasta el momento. No hay ningún antecedente de la pareja”, precisó.

Agregó además que si bien había una orden de arresto domiciliario contra Facundo Balbuena por una causa de homicidio doloso en grado de tentativa, la misma causa cambió hace un tiempo de carátula por lesión grave, cuya expectativa es de cinco años, pero dicho cambio no se realizó antes de que la causa se eleve a juicio oral y público, motivo por el cual quedó con la carátula de homicidio. Además de que este antecedente se registró cuando el sospechoso era menor de edad.

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Encuentro entre sospechoso y víctima en el matorral

La fiscala contó que de acuerdo a los testimonios realizados, el encuentro entre Balbuena y Segovia se hizo en el matorral donde encontraron el cuerpo de la mujer.

“Los testigos refieren que él se estaba yendo a traer vacas de lo de su mamá y que la chica le vio y le alcanzó. Ella se fue en una moto. La moto hasta ahora seguimos buscando, no encontramos, encontramos otra moto, pero no la moto de la chica. Él estaba cerca de su casa”, explicó.

La expectativa a la que se expone el detenido es de 10 a 30 años. Agregó que la víctima tiene dos hijos, de seis años y de diez años, así como también que incautaron seis celulares de las personas que estuvieron en el momento del hecho con Facundo Balbuena.

Los investigadores también informaron que, presuntamente, el joven habría confesado el crimen a un amigo, quien posteriormente comunicó lo ocurrido a la madre del sospechoso. Tras conocer esa información, la mujer habría ido hasta la zona boscosa indicada por su hijo y encontró el cuerpo de la víctima parcialmente cubierto con ramas y hojas. Luego, dio aviso a la Comisaría 30ª de Nueva Italia.