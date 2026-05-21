Incautan celulares de dudoso origen cerca de la galería San Miguel del Mercado 4

Luego de las denuncias de robos de teléfonos celulares durante los festejos de la Independencia Patria en el casco histórico de la capital, efectivos de la comisaría 3° de Asunción iniciaron controles aleatorios sobre las calles adyacentes de la galería San Miguel, en el populoso Mercado 4, donde generalmente se reducen estos aparatos.

En la mañana del miércoles último, patrulleros de la mencionada unidad policial interceptaron en la esquina de las calles General Aquino y 9 de Marzo a Víctor Manuel Bernal Fariña (47) y a Manuel Mathias Bernal Vera (19) cuando iban a bordo de una motocicleta Kenton GTR negra, con matrícula 355 ABXB.

Los sospechosos, domiciliados en el Bañado Sur, también llevaban un bolso en el que tenían 10 aparatos celulares, cinco de la marca Samsung de diferentes tipos y colores, dos de la marca Motorola, dos de la marca Poco y un Redmi X3.

Al ser consultados sobre el origen de los celulares o algún documento de los mismos, ambos se llamaron al silencio, por lo que terminaron demorados y derivados a la sede policial donde fueron puestos a cargo del Ministerio Público junto con las evidencias.

Pero debido a la falta de una base de datos celulares o de las denuncias de robos no se pudo determinar si algunos de los aparatos incautados fueron denunciados como robados. Ante esta realidad, los dos jóvenes demorados fueron liberados por el Ministerio Público, aunque las evidencias quedaron a cargo de la comisaría.

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Mientras que en la mañana de hoy, los uniformados detuvieron en la misma esquina a Juan Carlos Crichigno Pelliccetti (38). Este portaba un machetillo y un cuchillo de mesa en la cintura y en los bolsillos llevaba tres celulares, un Honor X negro, un Samsung Galaxy J6 rojo y un Redmi A3 verde.

Propietaria de uno de los celulares incautados confirmó robo

Según los uniformados, Crichigno Pelliccetti cuenta con antecedentes por hurto agravado en el 2022 y venta de estupefacientes en el 2025, también ya se pudo confirmar que uno de los aparatos encontrados en su poder fue robado y la propietaria se comprometió que a última hora de hoy luego de salir de su trabajo iba a pasar por la comisaría para efectuar la denuncia del hecho.

Según los uniformados, en la zona de la galería San Miguel del Mercado 4 siguen operando comerciantes que compran celulares robados en Asunción y ciudades aledañas, hecho que fomenta y eleva los índices de robos de teléfonos.

Los controles en zonas aledañas al concurrido centro comercial capitalino seguirán en forma aleatoria con el objetivos de combatir el tráfico de los celulares robados, según confirmaron fuentes policiales.