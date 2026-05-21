Trasladan a la cárcel de máxima seguridad al narcotraficante Jaime Franco

Jaime Andrés Franco Mendoza, paraguayo, de 43 años, está alojado desde hoy jueves en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada, aunque inicialmente la orden de remisión era para la penitenciaría regional de Emboscada Antigua.

El traslado fue dispuesto por el Tribunal de Sentencia presidido por María Luz Martínez Vázquez e integrado por Dina Marchuk Santacruz y David Federico Rojas Dos Santos.

Los tres jueces condenaron el 8 de mayo pasado a Jaime Franco a 8 años de cárcel, por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

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Es por el hallazgo de un caudal de dinero en guaraníes, dólares y euros en el “escritorio” que tenía Jaime Franco en la penitenciaría nacional de Tacumbú, desde donde “seguía incursionando en negociaciones tendientes a la compra-venta de sustancias estupefacientes, las cuales se desprenden de las conversaciones de la aplicación de telefonía móvil WhatsApp, extraídas bajo autorización judicial”, según se dijo durante el juicio.

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Esa incautación se hizo el 22 de octubre de 2020, fecha en la que Jaime Franco fue sacado de Tacumbú y recluido en la Agrupación Especializada, donde estuvo encerrado hasta hoy.

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Condena a Jaime Franco por narcotráfico, impulsada por el fiscal Marcelo Pecci

Jaime Franco está preso desde el 14 de octubre de 2013, cuando se presentó ante la Justicia luego de estar prófugo por un año, tras la incautación de una carga de 359 kilos de cocaína, ocurrida el 2 de agosto de 2012 en Minga Guazú.

Por ese caso, fue condenado inicialmente a 11 años, pero el fiscal acusador, Marcelo Daniel Pecci Albertini, apeló y logró que en un segundo juicio lo sentenciaran a 18 años.

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De hecho, por eso cuando el fiscal Pecci fue asesinado en Colombia, el 10 de mayo de 2022, la Policía y la Fiscalía de nuestro país consideraron a Jaime Franco como uno de los sospechosos de haber ordenado el magnicidio.

El narcotraficante también fue señalado como posible autor moral del crimen del exdirector de Tacumbú, Óscar Daniel González Olmedo, registrado el 19 de junio de 2022 en el barrio Obrero de Asunción.

Resulta que González era el titular del penal cuando ocurrió la intervención en el “escritorio” de Franco y la incautación de su dinero.

Jaime Franco era considerado el narcotraficante más importante de Ciudad del Este luego de la captura de Tomás Rojas Cañete, alias Toma’i, producida a su vez el 4 de setiembre de 2011.

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Jaime era uno de los pocos civiles que seguían recluidos en la Agrupación Especializada. Los otros que sí continúan en el cuartel policial son los miembros del grupo terrorista EPP y el exministro del Interior Walter Bower.