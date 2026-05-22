Allanan vivienda en Ñemby: buscan esclarecer si joven se autoeliminó o recibió disparo de un amigo

La vivienda en Ñemby donde un joven de 21 años identificado como Alex Ariel Martínez Sosa estuvo compartiendo con amigos antes de su muerte es allanada esta mañana por la Fiscalía y la Policía Nacional.

El procedimiento busca realizar un estudio pericial detallado que permita determinar la mecánica del disparo que acabó con su vida, específicamente si se trató de una autoeliminación o si el arma fue percutida por alguno de los tres amigos que actualmente se encuentran detenidos.

De acuerdo con los datos del caso, el joven ingresó ya sin signos de vida al Hospital Distrital de Ñemby, ubicado en Ñemby, con una herida de arma de fuego en el pecho.

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Tres amigos detenidos y pruebas en curso

Los tres amigos que estaban con la víctima fueron detenidos e identificados como Esteban Manuel Montiel, Alexander David Cabrera y Agustín Matías Vázquez, este último con antecedente penal por un hecho relacionado con el medio ambiente en 2024.

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Los mismos declararon que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en una vivienda cuando ocurrió el disparo. Sin embargo, la versión aún no fue corroborada por las autoridades.

Personal de Criminalística realizó pruebas de nitrito y nitrato, con el objetivo de determinar si alguno de los involucrados manipuló o disparó el arma.

Cámaras de seguridad y traslado en motocicleta

Uno de los elementos relevantes de la investigación proviene de imágenes de circuito cerrado de televisión, en las que se observa a los jóvenes auxiliando a la víctima y trasladándolo en motocicleta hasta el centro asistencial.

Según el subcomisario Miguel Ayala, el arma de fuego fue localizada y ya se encuentra bajo resguardo de Criminalística, aunque no estaba exactamente en el sitio donde habría ocurrido el disparo.

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Si bien una de las versiones aportadas por los amigos indica que el joven habría ingresado a una habitación donde estaba el arma, las autoridades no descartan otras posibilidades.

La madre del fallecido señaló que su hijo atravesaba un cuadro depresivo, dato que también es evaluado dentro del proceso investigativo, aunque no se ha confirmado ninguna hipótesis oficial.