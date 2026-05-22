Investigan muerte de joven con disparo en el pecho en Ñemby

Un confuso episodio ocurrido en Ñemby terminó con la muerte de un joven de 21 años identificado como Alex Ariel Martínez Sosa, quien ingresó ya sin signos de vida al Hospital Distrital de la ciudad con una herida de arma de fuego en el pecho.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 del miércoles y es investigado por agentes de la Comisaría 7ª de Ñemby, Criminalística, Homicidios y el Ministerio Público.

Según el informe policial, la víctima presentaba un orificio de entrada y salida a la altura del pecho, presumiblemente producido por un disparo de arma de fuego.

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Amigos trasladaron el cuerpo

De acuerdo con el subcomisario Miguel Ayala, el fallecido fue trasladado hasta el hospital por dos personas en motocicleta.

Posteriormente, otros amigos también se presentaron en el lugar y señalaron que estaban compartiendo en una vivienda particular cuando ocurrió el disparo.

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Según la versión que dieron a los investigadores, Martínez Sosa ingresó a una habitación donde aparentemente había un arma de fuego y se habría disparado a sí mismo.

“Eso fue lo que manifestaron esas personas”, indicó el jefe policial.

Sin embargo, las circunstancias del hecho todavía no están claras y las autoridades evitaron confirmar la hipótesis de suicidio.

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Tres detenidos y varias dudas

Los amigos de la víctima fueron llevados a la sede policial y permanecen detenidos mientras continúan las diligencias investigativas.

Los identificados son Esteban Manuel Montiel, Alexander David Cabrera y Agustín Matías Vázquez, este último con antecedente penal por delito contra el medio ambiente en 2024.

El subcomisario Ayala señaló que ninguno de ellos presentaba rastros visibles de sangre ni señales de violencia al momento de ser inspeccionados.

También confirmó que personal de Criminalística realizó pruebas de nitrito y nitrato para determinar si alguno manipuló o disparó el arma.

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Hallaron el arma fuera del sitio del disparo

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores es que el arma de fuego no fue encontrada exactamente en el lugar donde habría ocurrido el disparo.

“Ya se tiene el arma de fuego, personal de Criminalística tiene ahora el arma”, explicó Ayala.

La Policía evitó adelantar una hipótesis oficial y dejó la conducción de la investigación en manos del fiscal de turno.

“Dependería de lo que disponga el fiscal. Nosotros solamente brindamos los datos que tenemos”, sostuvo el uniformado.

Madre habló de cuadro depresivo

Durante las averiguaciones, los intervinientes también conversaron con la madre del fallecido.

Según relató el subcomisario, la mujer manifestó que su hijo atravesaba un cuadro depresivo y tenía tendencias suicidas.

No obstante, los investigadores todavía intentan reconstruir con precisión lo ocurrido dentro de la vivienda y determinar si la versión dada por los amigos coincide con las evidencias levantadas en la escena.

La víctima registraba además un antecedente penal por robo en el año 2025, según el reporte policial.