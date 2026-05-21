Asalto y secuestro en Itakyry: esta es la principal sospecha de la víctima

Marina Claudia de Lima Oliveira, propietaria de un supermercado que fue asaltado con toma de rehén en la madrugada de este jueves en Itakyry, considera que los responsables del hecho podrían ser personas de la zona, debido a que actuaron con información previa sobre la familia y evitaron ser identificadas durante todo el atraco.

Según relató, los atacantes ingresaron a la vivienda alrededor de las 02:00, luego de utilizar a un trabajador del establecimiento para lograr que abriera la puerta de su habitación.

Una vez dentro, exigieron dinero y comenzaron a registrar tanto la residencia como las dependencias comerciales.

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Delincuentes buscaban dinero y acceso a cuentas bancarias

La víctima señaló que los asaltantes insistían en que la familia disponía de más dinero del que encontraron inicialmente. Durante el recorrido por la propiedad, se apoderaron de dinero en efectivo guardado en la oficina, además de joyas y teléfonos celulares pertenecientes a distintos integrantes de la familia.

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También obligaron a la comerciante a desbloquear aplicaciones bancarias para concretar transferencias electrónicas.

De acuerdo con su relato, los delincuentes consiguieron acceder a una de las cuentas y realizaron movimientos por un total de G. 14 millones. Otra cuenta quedó bloqueada tras varios intentos fallidos de acceso.

La afectada indicó que ya inició gestiones con la entidad financiera para identificar las cuentas receptoras y verificar la posibilidad de revertir las operaciones.

Familia permaneció bajo amenazas más de una hora

Durante el asalto, que se extendió por aproximadamente una hora y media, los delincuentes mantuvieron bajo control a todos los ocupantes de la vivienda. La víctima afirmó que los atacantes utilizaron armas largas para intimidar a la familia y evitar cualquier intento de reacción.

Entre los afectados se encontraba su padre, una persona con secuelas de un accidente cerebrovascular, quien fue obligado a acostarse por sus limitaciones físicas. Asimismo, un empleado fue mantenido en el suelo mientras era vigilado por los asaltantes.

La comerciante relató que las amenazas fueron constantes y que los responsables les advirtieron que no debían recurrir a la Policía ni divulgar lo ocurrido.

“Era de terror porque nos quedamos sin reaccionar, porque no podías hacer nada. Yo no podía mirarles, no podía hacer y querían que desbloquee mi celular”, expresó.

Sospechan que delincuentes son de la zona

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la víctima fue el comportamiento de los delincuentes para evitar ser identificados. Explicó que todos actuaron encapuchados y reaccionaban de inmediato cuando se intentaba observar sus rostros o incluso sus ojos.

A partir de esa conducta y de las preguntas que realizaban durante el asalto, considera que los autores ya habían recopilado información sobre la familia y el negocio antes de ejecutar el golpe.

Según comentó, los atacantes estaban convencidos de que la familia disponía de importantes sumas de dinero, situación que ella negó durante todo el hecho.

“Creo que es gente de más o menos por acá. Ellos ya averiguaron antes porque no querían que les mire su cara. Tenían miedo luego que le miren”, dijo.

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Se llevaron equipos del circuito cerrado

La víctima confirmó además que los delincuentes retiraron los equipos que almacenaban las grabaciones del circuito cerrado de seguridad, así como dispositivos vinculados al sistema de internet.

Pese a ello, indicó que analizan la posibilidad de recuperar registros almacenados en servicios digitales (nube) para obtener imágenes que permitan avanzar en la identificación de los responsables.

Adolescente fue liberado horas después

Al retirarse del lugar, los delincuentes llevaron consigo a un adolescente de 15 años, hermano de la comerciante, quien fue utilizado como rehén durante la fuga.

Horas después, el menor fue encontrado sano y salvo a unos 20 kilómetros del sitio del asalto, junto al automóvil en el que había sido trasladado, poniendo fin a varias horas de incertidumbre para sus familiares.

De acuerdo con los datos preliminares, los autores del atraco lograron apoderarse de aproximadamente G. 50 millones en efectivo entre la caja fuerte y la caja registradora, además de concretar transferencias bancarias por G. 14 millones.