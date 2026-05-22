Video: detienen a presunto ladrón de autos con antecedentes que fingía una discapacidad

Un solitario delincuente con una larga lista de antecedentes penales fue aprehendido este viernes en pleno microcentro de Asunción, luego de ser descubierto intentando hurtar una camioneta estacionada en la vía pública. El hecho ocurrió a las 12:20 sobre la calle Herrera, entre Perú y República Francesa.

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El sospechoso fue identificado como Federico Cantero Acevedo, de 48 años. Según los registros informáticos de la Policía Nacional, el hombre cuenta con un frondoso antecedente que incluye robo frustrado (1994), robo (1998), robo a mano armada (1999) y dos causas recientes por hurto agravado en los años 2022 y 2023.

Atrapado por el propio dueño

El vehículo afectado es una camioneta de la marca Nissan, modelo Terrano, año 1991, de color bordó. El automóvil es de un ciudadano de 54 años que se percató de la situación en el momento exacto en que el delincuente forzaba los accesos de su rodado.

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Lejos de dudar, la propia víctima reaccionó con rapidez, encaró al malviviente y logró retenerlo en el sitio. Todo esto quedó grabado mediante cámaras de circuito cerrado.

Su curioso modus operandi, un “show” de la renguera

De acuerdo a datos, Cantero Acevedo se dedicaba a recorrer las calles del centro capitalino haciendo una discreta vigilancia de los vehículos estacionados. Tras identificar los rodados más vulnerables, procedía a violentar las cerraduras para consumar los robos.

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Según explicaron, el delincuente era descubierto y montaba un “show” fingiendo tener una discapacidad física y comenzaba a caminar rengueando de forma exagerada para dar lástima.

El detenido fue trasladado hasta la base policial de la Comisaría Tercera de Asunción, donde quedó recluido. El caso fue comunicado al Ministerio Público.