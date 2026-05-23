Detienen a quinto sospechoso de integrar grupo de hombres que intentó abusar de una joven indígena

En una intervención realizada por agentes de la Comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso, fue detenido Christian Ariel Brítez Leguizamón, alias Vaca, de 36 años, quien cuenta con orden de captura por supuestamente integrar un grupo de hombres que intentó abusar sexualmente de una joven indígena el 26 de abril.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de la 01:00 en el barrio Caaguy Cupe, en la intersección de las calles Bernardino Caballero y 6 de Enero, tras una persecución en la vía pública.

Según el relato policial, el sospechoso fue visto durante una patrulla preventiva en la zona, quien al percatarse de la presencia de los uniformados, intentó evadir el control mediante una precipitada fuga, ingresando a un patio baldío donde finalmente fue reducido y aprehendido por el personal interviniente.

El detenido contaba con una orden de captura vigente emitida el pasado 27 de abril por la fiscala Cynthia Torres. Se le vincula directamente con la causa N° 2468/2026 por los supuestos hechos punibles de coacción sexual y robo, tras un violento incidente ocurrido el mes pasado contra un miembro de una comunidad indígena.

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Grupo de hombres intentó abusar de joven indígena

El suboficial Gaona destacó que con esta detención ya suman cinco los aprehendidos relacionados con el ataque del 26 de abril.

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Christian Ariel Brítez Leguizamón, alias Vaca, cuenta con antecedentes por coacción (2017), hurto agravado (2024) y el proceso actual por robo agravado (2026).

El oficial describió al sujeto como alguien “muy escurridizo”, señalando que ya se manejaba información de inteligencia sobre los lugares que frecuentaba para lograr su localización. Brítez Leguizamón quedó detenido en la dependencia policial y a disposición de la Unidad Penal N° 1 de la Fiscalía Zonal.

El pasado 26 de abril fueron detenidos Aldo Alejandro Amarilla Fernández (32), Rodrigo Jamil Areco Dávalos (32), ambos del barrio Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción. También Samuel Franco González (24), con antecedentes judiciales por hurto agravado y violencia familiar y David Rodrigo Meza Chamorro (41), con antecedente por hurto agravado.

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Cinco detenidos por intento de abuso a joven indígena

De acuerdo con datos, al menos seis hombres se encontraron con la jovencita en plena calle y la invitaron a beber unos tragos, pero bajo engaños, la llevaron hacia un baldío, donde agarraron a la víctima y la manosearon. Tomaron un pedazo de cuerda que encontraron en el lugar con la que intentaron maniatar a la joven.

Fue en ese momento que la víctima comenzó a forcejear con todas sus fuerzas y pedir socorro a gritos a los vecinos. Estos, al escuchar el alboroto comenzaron a llamar a la Policía a través del Sistema 911.

En un último esfuerzo, la jovencita logró zafarse de sus captores y corrió hasta que se encontró con los oficiales de la comisaría Décima Central de Mariano Roque Alonso, quienes llegaron al sitio tras la denuncia de vecinos.

La joven condujo a los uniformados hasta el sitio donde la tenían contra su voluntad y en el cual intentaron atarla para luego abusar de ella. Cuando los sospechosos vieron llegar a los agentes intentaron correr, dos lograron saltar una muralla y se alejaron del sitio, de los cuales uno sería “Vaca” Brítez. Los otros cuatro fueron detenidos en el lugar.