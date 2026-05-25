Abatido por la Policía en San Pedro del Paraná tenía orden de captura por el homicidio de un ciudadano argentino

Nelson Rojas Ayala (39) fue abatido en un enfrentamiento con la Policía Nacional este sábado 23 de mayo, en la compañía Fleitas Cué del distrito de San Pedro del Paraná. El hombre recibió seis impactos de bala en el cuerpo, según los informes policiales.

En principio, fue auxiliado por los intervinientes hasta el Hospital Distrital de San Pedro del Paraná y luego hasta el Hospital General de Itapúa (HGI. Horas después, siendo las 16:30, se constató su deceso en el centro asistencial.

Producto del enfrentamiento armado también resultó herido el suboficial mayor Rosalino Cubilla Espínola (40), jefe de la Comisaría 49ª de Guazú Ygua del distrito. El impacto lo hirió en una de sus piernas, por lo que fue derivado y tratado en el Hospital Distrital de Fram, donde le dieron de alta.

La balacera se suscitó cuando una patrullera se topó con Rojas Ayala frente a su domicilio. Este habría disparado contra la patrullera y los uniformados respondieron con sus armas reglamentarias. En poder del abatido incautaron una pistola marca Taurus, calibre 9 mm, con la que habría disparado.

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Reconocimiento terminó en balacera

El fiscal de turno de la Unidad Penal en San Pedro del Paraná, Rolando Ortega, explicó que los uniformados realizaban un trabajo de reconocimiento en la vivienda de Rojas Ayala para constatar que el mismo podría ser encontrado en el sitio. Esto, con el fin de solicitar una orden de allanamiento para hacer cumplir la orden de captura.

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Cuando los intervinientes vieron al hombre, le hicieron una seña de luz, momento en que el mismo habría iniciado los disparos contra la patrullera.

Además, según el relato policial, desde una zona boscosa se efectuaron disparos contra los intervinientes. Presumen que se trataría de al menos dos personas más, quienes huyeron al ver que cayó abatido Rojas.

El operativo estuvo a cargo del oficial primero Antonio Morán, jefe de la Comisaría 10ª de Fram, y se desarrolló bajo la supervisión del director de Policía de Prevención y Seguridad de Itapúa, el comisario general inspector Hilario Godoy.

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Presunto homicida

La orden de captura que estaba vigente contra Nelson Rojas es por un caso de homicidio cometido el pasado 11 de enero de este año. En esa ocasión resultó víctima Alejandro Ulises Gamarra (27), a quien dispararon en una vivienda en la compañía Fleitas Cué del distrito de San Pedro del Paraná.

Conocidos del hombre señalaron a Nelson Rojas Ayala y a su hermano, Máximo Rojas Ayala (40),, como los supuestos autores del crimen.

En el marco de esa causa, habían detenido a Máximo Rojas el pasado 15 de febrero de este año, en la compañía Mbatoví de Alto Verá. El mismo recibió disparos tras una gresca en una cancha de vóley y fue detenido en el HGI.

La causa por el homicidio se encuentra en la Unidad Penal del fiscal Egidio Borja, de San Pedro del Paraná.