Detienen en Capitán Meza a un hombre con orden de captura internacional por tráfico de drogas

Adrián Gustavo Escobar Peralta (38) fue detenido en un operativo de inteligencia desarrollado por la Policía Nacional en el distrito de Capitán Meza. Según el informe, lo hallaron en un vehículo en Capitán Meza Puerto y, tras su verificación, constataron que cuenta con notificación roja de la Interpol.

El hombre es requerido por la justicia argentina por infracción a la Ley Federal N° 23.737 sobre Estupefacientes. El mismo es señalado en la causa por contrabando, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de sustancias ilícitas. El hecho investigado en el vecino país fue registrado entre el 31 de octubre del 2019 y el 26 de octubre del 2020.

La detención se realizó en cumplimiento de la orden de captura con fines de extradición, según oficio N° 789 de fecha 14 de agosto del 2025, firmado por la jueza Rosarito Soledad Montanía.

El operativo fue desarrollado por el jefe de la Comisaría 10ª de Fram, oficial primero Antonio Morán. La detención se concretó a las 10:40 de este domingo 24 de mayo.

Tras la constatación de la identidad, el mismo fue trasladado hasta la Comisaría 11ª de Capitán Miranda, donde fue entregado a agentes de la oficina regional de la Interpol.

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Tráfico de drogas

Según los intervinientes, el sindicado habría hecho pasar cargamentos de droga a través del río Paraná, en puertos y embarcaciones clandestinas.

Tras acopiarlas, las enviaban hasta la capital del vecino país. La causa por la que es investigado también sindica a otras personas, quienes actuaron en complicidad para el fin.

Escobar permanece detenido en la Comisaría Primera de Encarnación, a disposición del juzgado que deberá iniciar el proceso de extradición al vecino país.

La pena a la que se expone por la transgresión a la Ley Federal 23.737 es de hasta 20 años de pena privativa de libertad.