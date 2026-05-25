San Lorenzo: persecución policial acaba en choque

En la mañana de este lunes se reportó un choque vehicular sobre la avenida Laguna Grande, en la ciudad de San Lorenzo, protagonizado por un automóvil cuyo conductor supuestamente estaba intentando huir de agentes de la Policía Nacional.

Según un informe preliminar de la Comisaría 52 de Luque sobre el incidente, uniformados acudieron a verificar una denuncia sobre una riña callejera en el barrio Molino de esa ciudad.

El conductor de un automóvil Honda Civic que se hallaba en el lugar habría huido cuando vio a los agentes policiales.

En consecuencia, se produjo una persecución a alta velocidad que culminó alrededor de las 5:30 en la avenida Laguna Grande, en la zona del límite entre Luque y San Lorenzo, cuando el Honda Civic se desvió a la vereda y chocó contra un puesto móvil de comida.

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‘Alcotest’ positivo

Según el informe policial, el conductor del rodado fue identificado como Walter Rodrigo Salazar (32 años), quien fue aprehendido y trasladado a una sede de la Patrulla Caminera para un ‘alcotest’ que arrojó un resultado positivo con un valor de 0,777 MG/L.