Cae con orden de captura durante incursión policial en la Chacarita

Agentes de la Comisaría 5ª de Asunción continúan realizando incursiones en el barrio Ricardo Brugada, más conocido como la Chacarita, con el objetivo de reforzar la seguridad y desalentar hechos punibles en la denominada “zona roja” de la capital.

Uno de los operativos se llevó a cabo en la noche del domingo en el sector San Felipe, donde efectivos policiales realizaron patrullas y controles preventivos en pasillos y sectores de difícil acceso.

El comisario Isidro Gamarra explicó que el procedimiento busca aumentar la presencia policial en la zona baja y fortalecer el contacto directo con los vecinos.

“Tenemos la intención de marcar mayor presencia en la zona baja para desalentar cualquier hecho punible”, afirmó.

Lea más: Operativo en La Chacarita deja un detenido por hurto agravado y seis demorados

Detenido con orden de captura

Durante el operativo, los agentes detuvieron a César Leonardo González Melgarejo, de 37 años, quien contaba con orden de captura por incumplimiento del deber legal alimentario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el informe policial, el hombre había sido declarado rebelde por disposición judicial mediante un oficio firmado en noviembre de 2025 por autoridades judiciales de Coronel Oviedo.

Lea más: Hurto domiciliario en la Chacarita: detienen a mujer con frondosos antecedentes

Operativo a pie y control de transeúntes

El comisario Gamarra detalló que la incursión se realizó principalmente a pie debido a las características del barrio, donde existen numerosos pasillos y solo un acceso vehicular principal.

“La particularidad de la Chacarita es que solamente hay un acceso vehicular. Nosotros incursionamos a pie para llegar a todos los sectores”, señaló.

Durante el procedimiento, los policías verificaron a varias personas que se encontraban en la vía pública, aunque solo una terminó detenida.

El jefe policial indicó además que, en comparación con otros operativos, hubo menos movimiento en las calles, situación que atribuyó al frío o a que los pobladores ya tenían conocimiento previo de la incursión.

Lea más: Chacarita: cae presunto asalta-bolts tras incumplir arresto domiciliario

Policía asegura reducción de hechos punibles

Desde la Comisaría 5ª sostienen que los controles constantes ya muestran resultados en la disminución de hechos delictivos y en el acercamiento con la ciudadanía.

Gamarra aseguró que el intercambio de información con vecinos facilita las tareas investigativas y preventivas en la zona.

Sin embargo, la Chacarita continúa siendo uno de los puntos más sensibles de Asunción en materia de inseguridad, microtráfico y violencia, pese a los reiterados operativos policiales realizados en el sector.