Asunción: detienen a presunto asaltante que robó a hombre sordomudo en Ita Enramada

Agentes de la Comisaría 13ª Metropolitana aprehendieron a Hugo Adrián Rivarola Rolón, de 26 años, sindicado como supuesto autor de un robo agravado ocurrido en enero pasado en el barrio Ita Enramada de Asunción.

La detención se realizó durante una patrulla preventiva sobre las calles Profesor Luis Migone Battilana y Miguel Ángel Mafiodo, luego de que los uniformados reconocieran al sospechoso a partir de imágenes de circuito cerrado incorporadas a la investigación.

Según el informe policial, el detenido no registra antecedentes penales.

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Víctima es un hombre sordomudo

La víctima fue identificada como Domiciano Duarte, de 60 años, una persona con discapacidad auditiva y del habla.

De acuerdo con la denuncia, el asalto ocurrió el pasado 16 de enero cerca de la medianoche, cuando el hombre regresaba de su lugar de trabajo ubicado en la zona del Puerto Itá Enramada.

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El comisario Plácido Meza explicó que el sospechoso interceptó a la víctima y la amenazó con un arma blanca para despojarla de dinero en efectivo.

“Se forcejearon y se apoderó del dinero que tenía en el bolsillo”, relató el jefe policial.

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Circuito cerrado fue clave

El caso recién pudo avanzar días después, cuando un vecino que contaba con cámaras de seguridad avisó a los familiares de la víctima sobre lo ocurrido.

Las imágenes permitieron identificar al presunto autor, quien residía en las cercanías del lugar del asalto.

Sin embargo, cuando la Policía intentó localizarlo tras la denuncia formalizada el 18 de enero, el sospechoso ya había abandonado la zona.

“Se encontraba escondido desde el hecho”, afirmó el comisario Meza.

Sospechoso volvió al barrio y fue detenido

La captura finalmente se concretó este lunes, cuando el joven regresó al barrio y fue reconocido por agentes policiales durante una patrulla.

Tras su aprehensión, fue trasladado hasta la sede policial y puesto a disposición del fiscal Gustavo Adolfo Riveros, de la Unidad Nº 2 de la Fiscalía Sector 1.

Hasta el momento, la Policía no reportó otras denuncias similares contra el detenido en la zona.