Cayó en flagrancia tras ingresar por el techo a una oficina

Agentes de la Comisaría 19ª Metropolitana aprehendieron en flagrancia a un presunto ladrón que fue descubierto dentro de una oficina ubicada sobre la avenida Sacramento, entre Luis Enrique Migone y Horqueta, en Asunción.

El detenido fue identificado como Richard Alfonso Ruiz Díaz Insfrán, de 32 años, quien cuenta con antecedentes por hurto agravado, reducción y violencia familiar, según confirmó el comisario Sergio Meden.

De acuerdo con el informe policial, el procedimiento se realizó alrededor de las 07:00 de este martes, cuando agentes que patrullaban la zona fueron alertados por un trabajador del local.

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Ingresó presuntamente por el techo

El denunciante, identificado como Juan Camilo Jesús Canela Báez, manifestó a los uniformados que al llegar a su lugar de trabajo encontró a un desconocido dentro de una de las oficinas.

Según explicó el comisario Meden, el sospechoso habría ingresado violentando una chapa del techo en un pasillo del edificio.

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“Fue sorprendido por uno de los trabajadores de esa oficina y rápidamente puso en conocimiento a la Policía. Se acudió al lugar y se logró aprehender a la persona”, relató el jefe policial.

El uniformado indicó además que, preliminarmente, todo apunta a que el hombre actuó solo.

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Preparaba varios objetos para llevar

La Policía señaló que el sospechoso ya tenía preparados varios objetos para sacar del lugar cuando fue descubierto.

Entre las evidencias recuperadas figuran un celular iPhone, un iPad, cargadores, prendas de vestir, productos comestibles, lentes de sol, un reloj y dos machetes de las marcas Tramontina y Druper.

El comisario Meden también mencionó que dentro de la oficina había computadoras de mesa, notebooks y otros equipos que presuntamente iban a ser sustraídos.

El aprehendido permanece en la sede de la Comisaría 19ª, a disposición de la Fiscalía Barrial Nº 9, que interviene en el caso.