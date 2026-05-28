Gobierno implementará sistemas antidrones en cárceles

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, explicó que el sobrevuelo de un dron clandestino fue reportado en la tarde-noche del miércoles por autoridades penitenciarias, específicamente en inmediaciones del módulo siete de la cárcel de Minga Guazú, cercano al sector donde se encuentra uno de los internos de mayor perfil del sistema penitenciario.

“Se vio el sobrevuelo de un dron en la penitenciaría de Minga Guazú, específicamente en la zona donde está el módulo siete. Estos aparatos pueden hacer movimientos, quedar fijos en un lugar y recabar imágenes o cualquier tipo de información”, declaró el ministro en entrevista radial.

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¿Por qué hicieron la requisa?

Según Nicora, el avistamiento del dron motivó una requisa preventiva ante la presunción de que el aparato fue enviado para recolectar información sobre la cárcel o facilitar el ingreso de elementos prohibidos.

El ministro reveló que, coincidentemente, mantuvo una reunión con autoridades penitenciarias de Argentina, quienes ya enfrentan situaciones similares en cárceles de ese país.

“Estos equipos inclusive sirven para entregar sustancias prohibidas o teléfonos celulares y hasta inclusive armas”, advirtió.

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A raíz de la sospecha, agentes penitenciarios y efectivos policiales realizaron una inspección general en los módulos intervenidos. Confirmó que finalmente no encontraron objetos irregulares.

No obstante, sostuvo que este tipo de procedimientos serán cada vez más frecuentes.

“Las requisas van a estar presentes ante cualquier movimiento extraño, ante cualquier duda o información. Eso se activa inmediatamente con la Policía Nacional y los agentes penitenciarios”, señaló.

Qué podrían hacer los drones dentro de las cárceles

El ministro de Justicia explicó los riesgos asociados al uso de drones en penitenciarías, especialmente en centros donde se encuentran internos de alto perfil criminal.

De acuerdo con el ministro, los dispositivos podrían utilizarse para:

Recabar imágenes o información sobre movimientos dentro de los penales

Vigilar módulos específicos y rutinas de seguridad

Entregar teléfonos celulares a internos

Ingresar sustancias prohibidas

Transportar armas u otros objetos ilegales

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Sistemas antidrones en cárceles

Tras el incidente, el Ministerio de Justicia anunció que reforzará la seguridad con tecnología antidrones en las penitenciarías de Minga Guazú, la cárcel de máxima seguridad de Martín Mendoza y el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (El Comple), ubicado en Emboscada.

Nicora explicó que, tras conversar con el ministro de Defensa, Óscar González, las Fuerzas Armadas pondrán a disposición sistemas especializados para detectar o neutralizar drones.

“Las Fuerzas Armadas, por la naturaleza de sus funciones, tienen sistemas antidrones y eso se va a implementar en Minga Guazú y también en complemento en Martín Mendoza y El Comple, para reforzar la seguridad”, sostuvo.

El ministro añadió que las penitenciarías de Minga Guazú y Martín Mendoza son actualmente las únicas con infraestructura y equipamiento de nivel superior para albergar a reclusos considerados de alto perfil criminal.