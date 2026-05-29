Capiatá: abandonan camioneta con inhibidor de señales ante control policial

La Policía Nacional reportó este viernes la interceptación en la zona de Toledo Cañada, en el distrito de Capiatá (departamento Central), de un vehículo denunciado que fue abandonado a metros de un punto de control policial y dentro del cual fue hallado un dispositivo frecuentemente usado en hechos de hurto.
Según el informe policial, agentes de la Comisaría 59ª de Toledo Cañada estaban realizando controles de vehículos y personas en la vía pública, sobre la calle Luis Fustagno, cuando, alrededor de las 4:40, vieron que una camioneta se detuvo unos 100 metros antes de llegar a donde estaban los uniformados.
Los agentes se acercaron al vehículo, una camioneta Toyota Granvia, que quedó estacionado con luz intermitente de ‘stop’, y descubrieron que no tenía ocupantes, por lo que se presume que las personas que viajaban a bordo huyeron a pie.
Inhibidor de señales y chapas
Dentro del vehículo, los agentes encontraron un dispositivo inhibidor de señales, un tipo de objeto frecuentemente utilizado por ladrones en hechos de hurto.
Además, los intervinientes hallaron dentro del vehículo un par de chapas de vehículo pertenecientes a uno que fue denunciado como hurtado en la ciudad de Fernando de la Mora.