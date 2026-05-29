Policiales
29 de mayo de 2026 a la - 07:32

Capiatá: abandonan camioneta con inhibidor de señales ante control policial

Desconocidos abandonaron hoy en la vía pública en Capiatá un vehículo en el que se encontró un inhibidor de señales y chapas de un rodado denunciado como hurtado. Los ocupantes huyeron cuando se toparon con un punto de control policial.

Por ABC Color

La Policía Nacional reportó este viernes la interceptación en la zona de Toledo Cañada, en el distrito de Capiatá (departamento Central), de un vehículo denunciado que fue abandonado a metros de un punto de control policial y dentro del cual fue hallado un dispositivo frecuentemente usado en hechos de hurto.

Según el informe policial, agentes de la Comisaría 59ª de Toledo Cañada estaban realizando controles de vehículos y personas en la vía pública, sobre la calle Luis Fustagno, cuando, alrededor de las 4:40, vieron que una camioneta se detuvo unos 100 metros antes de llegar a donde estaban los uniformados.

Furgoneta blanca con detalles rojos y letrero 'TRANS-ESCOLAR' visible en el ventanal trasero, estacionada en un área de tierra.

Los agentes se acercaron al vehículo, una camioneta Toyota Granvia, que quedó estacionado con luz intermitente de ‘stop’, y descubrieron que no tenía ocupantes, por lo que se presume que las personas que viajaban a bordo huyeron a pie.

Inhibidor de señales y chapas

Dentro del vehículo, los agentes encontraron un dispositivo inhibidor de señales, un tipo de objeto frecuentemente utilizado por ladrones en hechos de hurto.

Video: Cae presunto ladrón del Mercado 4 tras intento de hurto

Además, los intervinientes hallaron dentro del vehículo un par de chapas de vehículo pertenecientes a uno que fue denunciado como hurtado en la ciudad de Fernando de la Mora.