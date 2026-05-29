Video: cae presunto ladrón del Mercado 4 tras intento de hurto

Un hombre identificado como Alexander Darío Oviedo Sanabria, de 34 años, fue aprehendido por la Policía Nacional tras ser señalado como presunto autor de un intento de hurto ocurrido en un local comercial del Mercado 4.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Comisaría 3ª de Asunción luego de que un video del hecho comenzara a circular en redes sociales y permitiera identificar al sospechoso.

La captura se concretó sobre las calles Próceres de Mayo y Yuty, en inmediaciones del populoso centro comercial capitalino.

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Video viral facilitó identificación

El comisario Germán Chena explicó que la Policía tomó conocimiento del caso recién después de la difusión del material audiovisual en plataformas digitales.

Indicó que el propietario del local afectado, Carlos Patricio Blanco González, aportó las características físicas del supuesto autor, lo que permitió a los agentes ubicarlo horas después.

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Según el informe policial, el sospechoso habría intentado sustraer productos de aseo personal, principalmente shampoo y desodorantes, aprovechando un momento de distracción del comerciante.

Sin embargo, la víctima se percató de la situación y logró interceptarlo, produciéndose un forcejeo antes de que el hombre escapara del lugar.

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Sospechoso cuenta con varios antecedentes

De acuerdo con los datos oficiales, Oviedo Sanabria registra antecedentes por robo agravado, lesión grave, resistencia y coacción grave.

El comisario Chena sostuvo que el hombre frecuentaba diariamente el Mercado 4 y que era conocido en la zona.

“Se le tira ya la travesita”, expresó el jefe policial al referirse a los reiterados episodios delictivos atribuidos al sospechoso.

No obstante, también señaló que el aprehendido se desempeñaría como estibador dentro del mercado y residiría en la ciudad de San Antonio.

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Fiscalía analizará situación del detenido

El sospechoso quedó a disposición del Ministerio Público, específicamente de la Unidad Penal Nº 11, a cargo del fiscal Delfino.

La Policía aguarda ahora las disposiciones fiscales sobre las medidas que serán aplicadas al aprehendido mientras avanza la investigación del caso.

Entretanto, comerciantes del Mercado 4 continúan reclamando mayor presencia policial y respuestas más efectivas ante los reiterados hechos contra la propiedad registrados en el lugar.