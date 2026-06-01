Delincuentes se hicieron pasar por policías y robaron G. 280 millones a agente penitenciario

Un asalto domiciliario se registró durante la madrugada del domingo en la ciudad de San Salvador, departamento del Guairá, donde tres delincuentes armados se hicieron pasar por agentes policiales y antidrogas para ingresar a la vivienda de un funcionario penitenciario y apoderarse de una importante suma de dinero y otros bienes.

La víctima fue identificada como Manuel Galván, de 38 años, agente penitenciario y residente del barrio San José de esta localidad.

Según el reporte de la Comisaría 19ª San Salvador, el hecho ocurrió alrededor de la 01:20, cuando tres hombres encapuchados llegaron hasta la vivienda del funcionario portando armas de fuego, entre ellas un arma larga. De acuerdo con la denuncia, los desconocidos manifestaron ser integrantes de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), logrando así ingresar al inmueble.

Una vez dentro de la casa, los asaltantes redujeron a la víctima, la maniataron utilizando cordones en brazos y piernas, y posteriormente comenzaron a recorrer todas las dependencias en busca de dinero y objetos de valor.

Según relató Galván a los intervinientes, los delincuentes exigían insistentemente la entrega de efectivo mientras revolvían cada sector de la vivienda.

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Los autores se habrían apoderado de aproximadamente G. 280 millones en efectivo según informaciones preliminares, aunque la cifra continúa siendo objeto de verificación por parte de los investigadores.

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Además del dinero, los delincuentes sustrajeron una pistola calibre 9 milímetros sin documentación, un rifle semiautomático calibre 22 y un teléfono celular de alta gama. Antes de abandonar el lugar, también dañaron el sistema de cámaras de circuito cerrado instalado en la propiedad, aparentemente con el objetivo de eliminar posibles evidencias de su presencia.

La denuncia señala que posteriormente los delincuentes se trasladaron hasta otra vivienda perteneciente a la víctima, ubicada a unos 50 metros de la casa principal. De ese inmueble se llevaron dos motocicletas: una Kenton Dakar de color rojo, año 2023, y una Yamaha MT-03 de color azul. Tras consumar el golpe, los autores utilizaron los biciclos para escapar con rumbo desconocido.

Personal de la Comisaría 19ª tomó conocimiento del caso mediante una comunicación telefónica y acudió al sitio para iniciar las primeras diligencias. Los uniformados dialogaron con la víctima y realizaron una inspección preliminar del inmueble, constatando el desorden ocasionado por los asaltantes durante la búsqueda de dinero y otros objetos de valor.

Posteriormente fueron convocados agentes del Departamento de Criminalística y del Departamento de Investigación de Hechos Punibles para el levantamiento de evidencias y el análisis de la escena. Asimismo, se desplegaron rastrillajes y controles en coordinación con comisarías de localidades vecinas.

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Como resultado de esas tareas, alrededor de las 09:30 del mismo domingo fueron localizadas las dos motocicletas robadas. Los biciclos fueron encontrados abandonados sobre una antigua vía férrea en un camino que conecta las localidades de San Salvador y Ñumí.

Los investigadores presumen que los delincuentes utilizaron las motocicletas para facilitar la huida y posteriormente las abandonaron para continuar el escape por otros medios.

La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan trabajando para identificar a los autores del hecho y determinar si se trata de una banda especializada en este tipo de asaltos.