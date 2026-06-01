Detienen a presunto microtraficante en Tablada Nueva

Víctor Daniel Villasanti (33) fue detenido durante un allanamiento realizado en la madrugada de este lunes en el barrio Tablada Nueva de Asunción, en el marco de un operativo contra el tráfico de drogas.

El subcomisario Luis Villalba, del Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Policía Nacional, informó que el operativo fue el resultado de una investigación que se extendió por aproximadamente 30 días.

Los intervinientes incautaron 376 gramos de supuesta marihuana, equivalentes a 376 dosis una vez fraccionadas para la venta. También hallaron un revólver calibre .38 con diez cartuchos sin percutir, G. 387.000 en efectivo, dos teléfonos celulares y un dron.

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Zona estratégica para el tráfico de drogas

Según explicó el jefe policial, la vivienda allanada se encuentra en un sector considerado estratégico para el microtráfico debido a sus características geográficas y a la dificultad de acceso.

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“Solamente la gente que conoce puede llegar a este lugar”, señaló Villalba. Apuntó que la ubicación permitía al sospechoso detectar con anticipación la presencia de desconocidos.

Además, indicó que el ahora detenido contaba con cámaras de seguridad instaladas en el inmueble para monitorear los movimientos en los alrededores y alertarse ante la eventual llegada de agentes policiales o desconocidos.

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El detenido registra antecedentes por robo agravado en 2014, de acuerdo con el informe policial.