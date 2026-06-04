Encarnación: operativo policial detecta transporte ilegal de 40 cerdos

Un procedimiento realizado durante la madrugada de este jueves en Encarnación terminó con la aprehensión de dos personas, la incautación de un camión y la retención de 40 animales porcinos que presuntamente habrían ingresado de manera irregular al territorio nacional.

El operativo fue ejecutado por agentes de la División de Inteligencia del Departamento de Itapúa, con apoyo de personal de Inteligencia de Alto Paraná – Naranjal, en el barrio Santo Domingo, sobre la ruta PY01.

Según el informe policial, cerca de las 02:50 los intervinientes verificaron un camión Mercedes Benz, que transportaba los animales.

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Detectaron incumplimientos a normas sanitarias

Durante la inspección, los agentes constataron que los 40 porcinos no contaban con los tatuajes de identificación en las orejas exigidos por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA).

Además, se verificó que el vehículo utilizado para el traslado no disponía de la habilitación correspondiente para el transporte de ganado, una exigencia establecida dentro de los controles sanitarios y de trazabilidad animal.

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La ausencia de estos mecanismos de identificación impide determinar el origen de los animales y dificulta los controles destinados a prevenir enfermedades y garantizar la seguridad de la producción pecuaria.

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SENACSA confirmó las irregularidades

Ya en horas de la mañana, alrededor de las 06:00, se presentó en el lugar el doctor César Méndez, jefe de la Unidad Zonal de Coronel Bogado de SENACSA.

Tras inspeccionar la carga, el funcionario confirmó que los animales carecían de tatuajes, caravanas u otro sistema de identificación oficial, incumpliendo lo establecido en la Resolución N° 533/19.

Asimismo, ratificó que el camión no estaba habilitado por la institución para realizar transporte de ganado.

Fiscalía ordenó el faenamiento inmediato

Todo lo actuado fue comunicado a la fiscala de turno, Raquel Bordón, de la Unidad Penal N° 7 de Encarnación.

La representante del Ministerio Público dispuso la detención de los aprehendidos, la incautación del vehículo y el faenamiento inmediato de los animales retenidos.

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