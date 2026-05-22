Caso de presunto contrabando de ganado: Senacsa interviene y bloquea establecimientos

La denuncia fue presentada a inicios de abril por la Comisión de Lucha contra el Abigeato y Control del Tráfico de Ganado (Colcat) de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), tras detectar presuntas inconsistencias en guías de traslado y marcas complementarias en movimientos de animales.

De acuerdo con informes oficiales de un total de nueve cargas, cinco fueron derivadas a “recontrol” en el puesto de la Colcat-ARP-Senacsa denominado Cerrito, mientras que otras cuatro quedaron retenidas en el puesto de control de 25 de Diciembre, en San Pedro, quedando bajo análisis del agente Alexander Argüello ante la sospecha de un posible caso de contrabando.

Pedido de informe al Senacsa

Si bien la Colcat comunicó el 7 de abril sobre la situación al Ministerio Público, recién este jueves 21 de mayo la Fiscalía requirió al Senacsa la verificación de la documentación sanitaria y la trazabilidad de los ganados registrados en el Sigor pertenecientes al establecimiento Karuperami (Canindeyú).

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En una nota de la ARP, se señala como propietaria del ganado a Bianca Judith Noria, quien es pariente del senador colorado por Canindeyú, Alfonso Noria, y pareja del hermano del gobernador ANR oficialista de Canindeyú, César “Tigre” Ramírez.

El presidente de Senacsa, José Carlos Martin, explicó que el pedido del Ministerio Público derivó en la aplicación inmediata de las medidas administrativas, que derivaron “al bloqueo de ambos establecimientos tanto de origen como de destino”.

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De acuerdo con la nota de la rural, los bovinos, habrían partido desde Curuguaty, departamento de Canindeyú, con destino a Boquerón, en el Chaco.

Verificarán sitios involucrados

“El Senacsa realizará una verificación en los sitios involucrados en las próximas semanas para constatar las caravanas, dado que las que pasaron por el sistema eran correctas, por lo que no se trataría de un problema de identificación. Realizaremos una lectura individual de los animales y una vacunación asistida.” aseguró.

Además afirmó que posterior a esa gestión se determinará si los ejemplares corresponden o no a un caso de contrabando.

A su vez, el procedimiento abarcará la totalidad de los 365 animales retenidos en los dos puestos de la Colcat (total nueve camiones), y no solo los 15 bovinos que están bajo sospecha de ingreso ilegal debido a supuestas inconsistencias en las marcas complementarias, acotó.

El Ministerio Público otorgó un plazo de cinco días para la remisión del informe solicitado al Senacsa.

Senacsa cuestiona rol de Colcat

De acuerdo con Martin Camperchioli, el problema señalado en la denuncia del 7 de abril expone deficiencias en la reglamentación de las marcas complementarias de los animales.

“No es un problema de caravanas ni de animales, sino de las marcas complementarias, de las cuales es responsable la Colcat, mientras que la marca dominante para la trazabilidad universal es el servicio veterinario oficial”, reiteró el titular de Senacsa.

Detalló que el año pasado se movilizaron cerca de 7 millones de cabezas y afirmó que en el sistema de marcas complementarias existen “problemas recurrentes”, debido a que el sistema de control no ha sido actualizado en décadas.

Problemas con marcas complementarias

“Hace cincuenta años siguen trabajando con el mismo sistema de marcas complementarias, que no ha evolucionado. Creo que hay mejores herramientas para esto”, sostuvo.

Aclaró que el servicio no es una unidad anticontrabando, pero que cuenta con herramientas para evacuar dudas y verificar la trazabilidad de los animales, especialmente con el sistema de identificación animal vigente.

Sin emisión de posturas

Hasta el momento, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) no ha brindado postura oficial sobre las supuestas inconsistencias en las marcas complementarias de los animales.

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En tanto, el senador Alfonso Noria aclaró que no es hermano de Bianca Judith Noria, sino un pariente lejano, y que no mantiene contacto ni relación con la persona mencionada.

Asimismo, se intentó obtener la versión de Bianca Noria, cuyo nombre figura bajo investigación, a través de su esposo Ismael Ramírez, pero hasta el cierre de la edición no se obtuvo respuesta.