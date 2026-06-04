Policiales
04 de junio de 2026 a la - 19:14

Yby Yaú: Senad, CODI y Fiscalía eliminan 4 toneladas de marihuana

Cinco hombres con uniformes tácticos, uno con chaleco de SENAD, revisan sacos en un campamento improvisado entre árboles.
Durante el operativo antidrogas fueron halladas más de 4 toneladas de marihuana, seis campamentos y elementos utilizados por los narcotraficantes.Gentileza

En un operativo realizado este jueves en la zona conocida como Mbokaja’i, distrito de Yby Yaú, destruyeron más de 4 toneladas de marihuana prensada y picada. Además, se desmanteló la logística de los narcotraficantes en el lugar.

Por Aldo Rojas

Agentes de la oficina regional Concepción de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), además de elementos tácticos del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y funcionarios de la Fiscalía, realizaron un procedimiento en el que se encontró una zona donde se incautaron 312 kilos de marihuana prensada y 3.773 kilos de marihuana picada.

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Durante la incursión en un inmueble rural y de difícil acceso, se pudieron ubicar seis campamentos, además de 21 gatos hidráulicos, 10 prensas y 4 zarandas, todos estos elementos utilizados por los narcotraficantes.

Las más de 4 toneladas de marihuana y los campamentos fueron destruidos, mientras que las demás evidencias quedaron a cargo del Ministerio Público.