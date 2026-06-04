Yby Yaú: Senad, CODI y Fiscalía eliminan 4 toneladas de marihuana

Agentes de la oficina regional Concepción de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), además de elementos tácticos del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y funcionarios de la Fiscalía, realizaron un procedimiento en el que se encontró una zona donde se incautaron 312 kilos de marihuana prensada y 3.773 kilos de marihuana picada.

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Durante la incursión en un inmueble rural y de difícil acceso, se pudieron ubicar seis campamentos, además de 21 gatos hidráulicos, 10 prensas y 4 zarandas, todos estos elementos utilizados por los narcotraficantes.

Las más de 4 toneladas de marihuana y los campamentos fueron destruidos, mientras que las demás evidencias quedaron a cargo del Ministerio Público.