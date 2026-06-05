Presidente asciende al comandante de la Policía Nacional

César Roberto Silguero Lobos, de 55 años de edad y egresado de la promoción 1992, se desempeña como comandante de la Policía Nacional (PN) desde el 6 de abril pasado, cuando fue nombrado en remplazo de Carlos Humberto Benítez González, quien a su vez fue designado viceministro de Seguridad Interna.

César Silguero ostentaba el grado de comisario general director, es decir, de tres estrellas, pero desde ayer jueves está habilitado a usar las presillas de cuatro estrellas correspondiente al grado máximo posible, comisario general comandante, destinado solamente al comandante de la institución.

El decreto N° 6.137 por el cual se le confiere el ascenso fue difundido hoy viernes por la Presidencia de la República y luego por la propia Policía Nacional.

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De este modo, Silguero queda confirmado como comandante, ya que sin el grado correspondiente era considerado y de hecho firmaba todos los documentos aún como interino.

Entrega de bastón de mando en la Policía Nacional, pendiente

El acto de imposición de presillas y entrega del bastón de mando se haría la próxima semana, con la presencia del presidente Santiago Peña.

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El flamante comisario general comandante fue subcomandante y antes de eso director general de Investigación Criminal y director de Investigación de Hechos Punibles.

También fue jefe de departamentos especializados como Crimen Organizado, Interpol, Investigaciones, Homicidios y Criminalística.

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El subcomandante de Silguero es el comisario general director Feliciano Martínez Peña, de la promoción 1993.

El tercero al mando es el director general de Prevención y Seguridad, comisario general director Ángel Franco Muñoz, también de la promoción 1993.