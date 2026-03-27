Desarmaban auto robado en plena calle y fueron sorprendidos por el dueño

El hecho se inició en la madrugada del jueves con el hurto de un automóvil en la zona de Iturbe, Asunción. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado horas después, cuando la propia víctima encontró su rodado en la ciudad de Lambaré.

De acuerdo con el comisario Alberto Morínigo, el joven circulaba por una calle habitual cuando observó a dos hombres desarmando un vehículo que reconoció como suyo.

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Llamada al 911 y rápida intervención

Al percatarse de la situación, el propietario dio aviso inmediato al sistema 911, lo que permitió la rápida intervención de agentes policiales.

Con apoyo de varias unidades, los intervinientes llegaron hasta el sitio, ubicado en el barrio San Antonio de Lambaré, donde sorprendieron a los sospechosos en plena tarea de desarme.

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Detenidos en flagrancia

En el lugar fueron aprehendidos dos hombres identificados como Esteban Alejandro Lacarrubba Sartorio, de 28 años, y Juan Gabriel Torres Pereira, de 20 años.

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Según el informe policial, uno de ellos sería el autor del hurto del vehículo, lo cual fue corroborado mediante imágenes de circuito cerrado, mientras que el otro fue detenido en flagrancia cuando desarmaba el rodado.

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Vehículo parcialmente desmantelado

Para el momento de la intervención, el automóvil —un Toyota Corolla blanco— ya había sido parcialmente desarmado.

Entre las piezas sustraídas se encontraban el parabrisas, la radio y los parlantes, evidenciando la intención de reducir el vehículo por partes.

Sospechoso con frondoso prontuario

Uno de los aprehendidos cuenta con numerosos antecedentes penales, que incluyen casos de robo agravado, hurto agravado, tentativa de hurto y otros hechos punibles registrados en distintos años.

Las autoridades confirmaron además que un tercer integrante del grupo ya fue identificado y es buscado.

A disposición del Ministerio Público

El procedimiento fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso la comparecencia de los detenidos y de la víctima ante la unidad fiscal correspondiente.

El caso quedó caratulado como hurto y recuperación de vehículo, mientras continúan las investigaciones para dar con el resto de los implicados.