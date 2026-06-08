Carapeguá: dos lesionados tras choque de camioneta contra una columna de la ANDE

El percance se registró este lunes aproximadamente a las 02:00 en el barrio San Blas de la ciudad de Carapeguá y ocasionó lesiones a dos personas, ocupantes del vehículo. Tanto el local de la farmacia como el vehículo involucrado sufrieron daños materiales de consideración.

Según los datos, la camioneta involucrada, una Toyota Hilux, de color blanco, era conducida por Edgar Leonor López Acevedo (33), domiciliado en el barrio Cerrito de Carapeguá. Estaba acompañado por Nélida Johana Aguilera Presentado (23), domiciliada en Itauguá.

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De acuerdo con testigos, el conductor de la camioneta presumiblemente perdió el control del rodado e impactó contra una columna de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

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Tras el impacto, la columna cayó sobre la ruta, provocando la obstrucción parcial del tránsito vehicular y requiriendo la intervención policial para garantizar la seguridad en la zona y ordenar la circulación.

Los ocupantes del vehículo sufrieron lesiones sin gravedad y fueron trasladados hasta el Hospital Distrital de Carapeguá, donde recibieron atención médica, señala el escueto informe policial.

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Los alrededores donde ocurrió el percance quedaron sin energía eléctrica, y técnicos de la ANDE se constituyeron en el lugar para regularizar el servicio en la zona.