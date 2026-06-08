Cayó presunto delincuente buscado desde 2022: tenía cinco órdenes de captura pendientes

Facundo Ezequiel De Paula Silveira (38), quien era buscado por la Justicia en varias causas, fue detenido ayer por agentes de la Comisaría 4ª de Asunción durante una patrulla preventiva realizada en el barrio General Díaz.

El jefe de la dependencia policial, comisario Walter Lobo, informó que el ahora detenido ya había sido identificado previamente mediante imágenes de circuito cerrado en las que aparece presuntamente cometiendo varios hurtos.

Según relató, una patrullera lo divisó circulando por la vía pública y procedió a trasladarlo hasta la comisaría para la verificación de identidad. En un primer momento, el sospechoso se negó a proporcionar sus datos personales y únicamente manifestó ser de nacionalidad argentina.

Ante esa situación, los intervinientes recurrieron a mecanismos de cooperación internacional para confirmar su identidad, constatando además que registraba más de cinco órdenes de captura pendientes.

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Qué antecedentes registra el detenido

Las verificaciones permitieron confirmar que el hombre contaba con cinco órdenes de captura vinculadas a procesos por hurto especialmente grave y otros, además de una causa por robo agravado.

Entre las disposiciones judiciales figuran órdenes emitidas en los años 2022, 2023, 2025 y 2026, varias de ellas reiteradas por incumplimiento.

Cámaras de seguridad fueron clave para la identificación

El comisario Lobo indicó que el sospechoso ya se encontraba en la mira de los investigadores tras ser reconocido en vídeos de cámaras de seguridad. En las imágenes se lo observa presuntamente participando en distintos hechos de hurto ocurridos en la Capital.

Tras su detención, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía y de los juzgados intervinientes.

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Según la Policía, una de las causas incluía una orden de reclusión preventiva, por lo que finalmente fue remitido al Centro Nacional de Prevenidos, ubicado en el predio del ex penal de Tacumbú, donde permanecerá a disposición de la Justicia mientras avanzan los procesos en su contra.