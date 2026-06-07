Estos son todos los secuestros del EPP y los montos cobrados como rescate

El primer secuestro perpetrado por lo que hoy conocemos como Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) fue el de María Edith Bordón de Debernardi, por quien se pagó un rescate de US$ 1.000.000.

Ella estuvo en cautiverio 63 días, desde que la llevaron el 16 de noviembre de 2001 en Luque hasta que la liberaron el 19 de enero de 2002 en Asunción.

Después ocurrió el caso de Cecilia Mariana Cubas Gusinky, quien fue asesinada en cautiverio en una casa de Ñemby, pese a que se pagó un rescate de US$ 300.000.

Pasaron 148 días desde su captura, el 21 de setiembre de 2004 en San Lorenzo, hasta el día en que encontraron su cuerpo, el 16 de febrero de 2005 en Ñemby.

Tras secuestro, hostigamiento, extorsión y asesinato

El tercer caso cometido por la misma banda, pero el primero en el Norte del país, fue el de Luis Alberto Lindstron Picco, por quien los criminales cobraron un rescate de US$ 130.000.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lindstron permaneció retenido 43 días en Horqueta, entre el 31 de julio de 2008 y el 12 de setiembre de 2008.

Tras su liberación, Lindstron sufrió el hostigamiento constante de la organización criminal hasta que, ante su negativa de seguir pagando el “impuesto revoucionario”, fue emboscado y acribillado con fusil, escopeta, pistola y revólver a las 08:15 del viernes 31 de mayo de 2013.

Lea más: A 13 años del brutal asesinato de Luis Lindstron en Tacuatí

El atentado se produjo en la estancia Paso Itá, en la colonia Tacuatí Poty del distrito de Tacuatí, departamento de San Pedro.

Por Fidel Santiago Zavala Serrati el EPP cobró un rescate de US$ 550.000 y obligó a su familia a repartir víveres por unos US$ 50.000.

Pasó 94 días en los montes de Paso Barreto, entre el 15 de octubre de 2009 y el 17 de enero de 2010.

El siguiente secuestrado fue Arlan Fick Bremm, por quien su familia entregó un rescate de US$ 500.000 y repartió víveres por al menos US$ 50.000.

Transcurrieron 267 días desde su captura, el 2 de abril de 2014 en Azote’y, y su liberación, el 25 de diciembre de 2014 en Yby Yaú.

El policía Edelio Morínigo Florenciano, quien prestaba servicios en el puesto policial número 7 del asentamiento campesino núcleo 3 de Arroyito, fue secuestrado el 5 de julio de 2014 de un monte de Arroyito. Hasta hoy día nada se sabe sobre su paradero.

Lea más: Almir de Brum escapó del EPP y no hubo pago de rescate, dice su padre

Los esposos Robert Natto y Érika Reiser fueron asesinados en cautiverio en las primeras 10 de su secuestro, el 28 de enero de 2015 en Yby Yaú.

Sus cuerpos fueron encontrados luego de un enfrentamiento entre los criminales y las fuerzas de seguridad. Murieron abrazados.

Abrahán Fehr Banman también fue asesinado en cautiverio en Tacuatí.

Lo secuestraron el 8 de agosto de 2015 y su cuerpo fue desenterrado en la misma ciudad 888 días después, el 12 de enero de 2018 en el mismo municipio. Se habría pagado un rescate por las coordenadas de la ubicación de sus restos.

Franz Wiebe Boschman fue secuestrado “por error” por el EPP en Santa Rosa del Aguaray. Sin embargo, por su liberación se entregaron víveres por US$ 100.000.

Estuvo retenido 213 días, entre el 27 de julio de 2016 y el 25 de febrero de 2017.

Félix Urbieta Ramírez probablemente fue asesinado en cautiverio por el grupo Ejército del Mariscal López (EML), que era un desprendimiento del EPP.

Lo capturaron el 12 de octubre de 2016 en Horqueta y lo habrían matado el 16 de febrero de 2017 en la misma zona, por lo que entonces permaneció retenido 127 días.

Franz Hiebert Wieler fue secuestrado el 21 de agosto de 2017 en Tacuatí. Por él se pagó un rescate de US$ 500.000 y se repartieron víveres por US$ 50.000.

Estuvo 168 días en cautiverio, hasta el 5 de febrero de 2018.

Bernhard Blatz Friessen fue secuestrado el 1 de setiembre de 2017 en Tacuatí. Por él se entregaron US$ 750.000 de rescate y víveres por US$ 50.000.

Pasó 157 días retenido, también hasta el 5 de febrero de 2018.

Lea más: ¿Por qué no rescataron a Almir del EPP? Las insólitas justificaciones del ministro Riera

Amancio Óscar Denis Sánchez probablemente fue asesinado en cautiverio.

Lo secuestraron el 9 de setiembre de 2020 en Bella Vista Norte y su cuerpo nunca fue encontrado.

Peter Reimer Loewen estuvo 7 días secuestrado en Santa Rosa del Aguaray, entre el 6 de diciembre de 2021 y el 13 de diciembre de 2021.

Por su libertad, se repartieron víveres por US$ 500.000.

Carlos Potamio González Britos permaneció 9 días en cautiverio en Yby Yaú, entre el 5 de marzo de 2022 y el 14 de marzo de 2022.

No se pagó rescate en este caso ya que la víctima llegó al campamento de la banda por casualidad cuando estaba de cacería.

Julio César Aveiro Cárdenas y Esteban David Valenzuela fueron asesinados en cautiverio en Yby Yaú.

Pasaron 28 días desde que los secuestraron, el 5 de marzo de 2022, y el día del hallazgo de sus cuerpos, el 2 de abril de 2022. También llegaron al campamento de la banda por casualidad cuando estaban de cacería.

Almir De Brum Da Silva fue secuestrado el 21 de febrero de 2026 en Curuguaty.

Estuvo 103 días en cautiverio hasta que reapareció el 4 de junio de 2026, sin el pago de rescate. Este es el último secuestro del EPP, hasta ahora.

Los miembros actuales de la banda armada

Según datos del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) tiene al menos 13 miembros que son conocidos por los investigadores.

Los líderes actuales son Manuel Cristaldo Mieres, de 43 años, alias Santiago, nacido el 19 de octubre de 1982, y su pareja Liliana Elizabeth Villalba Ayala, de 45 años, alias Anahí, nacida el 29 de mayo de 1981.

La cúpula está integrada también por Magna María Meza Martínez, de 43 años, alias Leti, nacida el 19 de setiembre de 1982; su hijo mayor Ernesto Daniel Villalba, de 20 años, alias Aníbal; la prima de este último Claudia Anahí Oviedo Villalba, de 31 años, alias Clau, nacida el 18 de abril de 1995, y la otra prima de ambos Viviana Monserrat Caballero Villalba, de 23 años, alias Vivi, nacida el 15 de agosto de 2002.

Otros objetivos de alto valor estratégico son Domingo Ovelar González, de 30 años, alias Aparicio, nacido el 15 de setiembre de 1995; Samuel Silva Cáceres, de 32 años, alias Yoyo, nacido el 11 de julio de 1993; su hermana Jorgelina Silva Cáceres, de 30 años, alias Juliana, nacida el 1 de diciembre de 1995, y Ladi Siqueira Krauze, de 42 años, alias Ale, nacida el 8 de abril de 1984.

Como parte del brazo armado también llegaron a ser identificados tres jóvenes indígenas, Ediño Insfrán Armoa, que tendría 19 años, alias William; un tal Joselo, cuyos demás datos se desconocen, y una tal Érica Rosalí Vera Vargas, que tendría 19 años, alias Daisy.