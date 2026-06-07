Madre de tiktoker “Masivo Bro” quiso hurtar dinero de la comisaría, dice fiscal

La jornada de las elecciones internas municipales 2026 cerró con un saldo de entre 10 y 12 personas aprehendidas a nivel país por la comisión de diversos delitos electorales. La fiscal Sandra Ledesma destacó el despliegue de más de un centenar de agentes del Ministerio Público que trabajaron de forma coordinada con la Policía Nacional y la Justicia Electoral para responder a las denuncias.

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Aunque el inicio de las votaciones se mostró bastante incidentado en algunos distritos, el panorama logró controlarse con el paso de las horas. Sin embargo, el caso que acaparó la atención pública ocurrió en la ciudad de Luque, donde un conocido creador de contenido de redes sociales y su madre terminaron tras las rejas.

Billetes de “Masivo Bro” en una escuela de Luque

La detención del influencer se produjo alrededor de las 15:30 en el interior de la Escuela General Elizardo Aquino de Luque. El sospechoso fue identificado como Franccesco Nathannael Canatta González (32 años), conocido en las redes sociales como “Masivo bro”. El procedimiento también terminó afectando a su madre, la señora Josefina González de Canatta.

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Según los datos provistos por los intervinientes, el tiktoker fue descubierto en pleno local de votación exhibiendo de forma provocativa gruesos fajos de billetes.

En total, la Policía Nacional incautó de su poder la suma de 10.000.000 de guaraníes en efectivo. Al momento de ser reducido, el creador de contenido dijo que “no sabía” que estaba prohibido portar y mostrar dinero.

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“Actuaron como si fuera que estaban en un shopping con dinero, incitando a la gente a cometer hechos punibles; nos parece una falta total de respeto. No sabemos qué es lo que pretendieron hacer, pero evidentemente existen videos en los que este joven insta a votar a tal o cual candidato, por lo que se procedió a su aprehensión”, argumentó la fiscal Ledesma.

La madre intentó robar la evidencia de la comisaría

Tras la detención del influencer, su madre, Josefina González, se presentó en la sede policial. La mujer intentó hurtar el fajo de dinero que había sido incautado y que ya formaba parte de las evidencias oficiales del Ministerio Público, dijo la fiscal. Los agentes la descubrieron en flagrancia y ordenaron su inmediata detención en el acto.

La investigación de este doble caso quedó a cargo de la agente fiscal de Luque, Sophia Galeano. La representante del Ministerio Público tomará la declaración indagatoria de ambos en la mañana de este lunes para posteriormente presentar las imputaciones correspondientes ante el Juzgado Penal de Garantías.

Fiscalía reporta casos de retención de cédulas

La Fiscalía confirmó que se registraron detenciones de personas, como en las ciudades de San José de los Arroyos y Villa Hayes, donde los intervinientes sorprendieron a personas portando documentos de identidad que no les pertenecían.

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Al respecto, la fiscal Ledesma lanzó un fuerte llamado de atención a la población y lamentó la falta de colaboración de los propios electores, quienes muchas veces terminan encubriendo a los delincuentes y entorpecen el trabajo judicial.

“La ciudadanía debe entender que los delitos electorales son graves. Tuvimos casos donde, luego de detener a los sospechosos con los documentos, la propia gente iba en masa a la comisaría a reclamar sus cédulas, diciendo que solo se las entregaron voluntariamente para que se las retengan. Con esa actitud, el Ministerio Público se queda sin elementos probatorios por culpa de la ciudadanía que protege a quienes compran votos”, concluyó.