Argentina: ordenan captura de una pareja de paraguayos por carga de éxtasis abandonada en Córdoba

Una prueba de campo efectuada a la sustancia en el lugar del procedimiento dio como resultado primario éxtasis, sin embargo debido a que había algunos que decían que también podría ser ketamina, los investigadores enviaron una muestras al laboratorio forense de la Gendarmerías en Buenos Aires, Argentina, donde actualmente está en estudio la evidencia.

Fuentes del vecino país confirmaron que el éxtasis es una de las drogas más consumidas por los jóvenes en los centros nocturnos y discotecas y responsable de una gran cantidad de muertes por sobredosis o mala combinación con otras sustancias.

Mientras que la ketamina es la principal ingrediente para la fabricación de la droga sintética conocida como Tusi o cocaína rosa, que es un polvo muy fino de color rosa brillante, que se consume con la cocaína tradicional inhalando por la nariz.

La semana pasada, efectivos de la Unidad de Inteligencia Criminal de la Gendarmería fueron alertados del ingreso desde el Paraguay de un camión cargado con un enorme cargamento de sustancias prohibidas. Sin embargo, los informantes no habían confirmado los datos y características del vehículo.

Inmediatamente, los agentes comenzaron a efectuar las averiguaciones en procura de ubicar el camión, sin embargo, los que iban al mando del rodado aparentemente también fueron alertados de que estaban siendo buscados.

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Al verse acorralados, los paraguayos, quienes serían Julio César Martínez Báez y su acompañante Natalia Acosta abandonaron el vehículo, un camión Scania blanco con carreta cargado con casi 28.000 kilos de harina de girasol.

Los gendarmes verificaron minuciosamente el vehículo hasta que uno de los oficiales se percató de que uno de los tanques de combustible no estaba conectado con el motor, al verificar el depósito se encontraron con un líquido que definitivamente no era diesel.

Varias cargas retenidas en Argentina

Fuentes de la Gendarmería confirmaron que en los últimos tiempos interceptaron varios cargamentos de estas sustancias que ingresaron de contrabando desde territorio paraguayo.

Según las fuentes, las autoridades de la Gendarmería argentina iniciaron contactos con unidades antidrogas de Paraguay en busca de colaboración para tratar de ubicar e intervenir el origen de las cargas incautadas.

En Paraguay la ketamina es una sustancia controlada, por lo que la compra y venta del producto debe estar bajo la fiscalización de las autoridades.