Roban tres veces en 48 horas una vivienda en construcción en Itá

Un vecino de la compañía Posta Gaona, en la ciudad de Itá, denunció haber sido víctima de tres robos consecutivos en una vivienda que se encuentra en etapa de construcción.

La víctima, Diosnel López, relató que los delincuentes ingresaron en reiteradas ocasiones al inmueble ubicado en el barrio María Auxiliadora y se llevaron materiales eléctricos, herramientas de trabajo y diversos insumos destinados a la obra.

Según explicó, la familia no reside permanentemente en el lugar, ya que utiliza la propiedad como casa de descanso, situación que habría sido aprovechada por los responsables.

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Se llevaron cables y arrancaron instalaciones

López indicó que el primer robo afectó directamente a la instalación eléctrica.

De acuerdo con su relato, los delincuentes sustrajeron cerca de 100 metros de cableado de 10 milímetros destinado a una conexión trifásica, retirando incluso parte de la acometida y las conexiones instaladas desde la red eléctrica hasta el tablero principal.

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Sin embargo, el mayor perjuicio se produjo durante el segundo ingreso, cuando los desconocidos violentaron una reja de hierro ubicada en la parte posterior de la vivienda.

“No rompieron la reja, la arrancaron de la pared”, afirmó el denunciante.

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Herramientas y materiales desaparecieron de la obra

Tras acceder al inmueble, los delincuentes se apoderaron de prácticamente todas las herramientas utilizadas por los obreros.

Entre los objetos robados figuran amoladoras, taladros, rollos de cables eléctricos de distintos calibres, focos LED y otros accesorios destinados a la instalación eléctrica de la vivienda.

La víctima señaló que ahora deberá reponer las herramientas pertenecientes al encargado de la construcción, lo que representa un gasto adicional.

“Solo las herramientas rondan los seis millones de guaraníes, sin contar los cables y los demás materiales”, sostuvo.

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Sospechas apuntan a personas conocidas en la zona

López manifestó que existen sospechas sobre posibles responsables, aunque evitó mencionar nombres públicamente.

Aseguró que algunos vecinos le proporcionaron información sobre personas que habrían sido vistas ingresando a la propiedad durante los días en que ocurrieron los robos.

Según dijo, esos datos ya fueron incorporados a la denuncia presentada ante la Policía Nacional y formarán parte de futuras ampliaciones ante el Ministerio Público.

No obstante, aclaró que hasta el momento no existen detenidos ni imputados por el caso.

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Cuestionan la falta de resultados en la investigación

El afectado lamentó que, pese a las denuncias realizadas, aún no existan avances concretos para recuperar los bienes sustraídos.

También expresó preocupación por el tiempo que demandan los trámites para ampliar la denuncia y formalizar una presentación ante la Fiscalía.

“Tenemos que empezar prácticamente de cero otra vez, hacer ampliaciones y seguir todo el proceso”, cuestionó.