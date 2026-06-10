Concepción: pelean con cuchillos en el mercado municipal

La pelea entre dos hombres, ocurrida en la tarde de ayer, fue presenciada por muchas personas, y algunas grabaron en sus celulares el momento. Protagonizaron discusiones y luego intentaron acuchillarse, según lo que se observa en las imágenes.

Ambos jóvenes tenían arma blanca en la mano. El incidente ocurrió en las calles Profesor Guillermo Cabral casi Avenida Bernardino Caballero, pleno Mercado Municipal de Concepción.

El informe de la Comisaría 1ª indica que uno de los protagonistas de la pelea fue detenido por los uniformados. Se trata de Yonatan Rolón López, de 19 años, quien tenía un arma blanca, tipo cuchillo de 25 centímetros aproximadamente, con mango de color negro, según precisa el reporte policial.

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De acuerdo con los registros, el joven que reside en Alemán Cue, distrito de Horqueta, posee una orden de captura por hurto agravado en el citado municipio y antecedentes por robo agravado, abigeato y hurto agravado.

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El otro hombre que participó de la pelea no fue ubicado.

El motivo de la pelea

El detenido dijo que el motivo por el cual mantuvo la pelea fue pasional, porque ambos visitaban a la misma mujer, indicó el subjefe de la comisaría interviniente, suboficial mayor Pablo Vigil.

Asimismo, el uniformado mencionó que Rolón López aseguró que, al salir en libertad, “arreglará” cuentas con su rival.