Debut de la Albirroja: estas son las calles que estarán bloqueadas en el microcentro de Asunción

La Selección Paraguaya debuto mañana ante Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Numerosos locales gastronómicos se preparan para instalar pantallas gigantes, por lo que se espera una gran afluencia de hinchas en el microcentro de Asunción.

La Policía alista un operativo para garantizar la seguridad en la zona. El comisario Juan Agüero, director de Asunción, informó que el despliegue se pone en marcha desde hoy.

Agregó que para mañana están previstos dos eventos de alta convocatoria relacionados con el debut de la selección paraguaya en el microcentro: “El centro alienta”, en inmediaciones del Panteón de los Héroes, y “La casa de la Albirroja”, en el Puerto de Asunción.

Lea más: Debut de la Albirroja: así funcionará “El Centro Alienta” en el microcentro de Asunción

¿Qué calles estarán bloqueadas por el debut de la Albirroja?

El comisario señaló que durante la jornada de hoy el tránsito seguirá siendo normal en el microcentro de Asunción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, informó que mañana permanecerán cerradas las calles Palma y Estrella, en el tramo comprendido entre México y Colón.

Precisó, además, que por Presidente Franco y Oliva se podrá circular normalmente.

No obstante, advirtió que otras arterias podrían ser cerradas de manera temporal, dependiendo de la cantidad de personas que se concentren en la zona.

Unos 2.000 policías participarán del operativo

Agüero indicó que alrededor de 2.000 agentes policiales estarán desplegados en las calles desde hoy a las 18:00.

“Estamos preparados para antes, durante y después. La fuerza efectiva será relevada cada seis horas”, dijo el comisario Agüero.

Lea más: Alfaro vuelve a mover el equipo a dos días del estreno ante Estados Unidos

El director policial también advirtió que efectivos del Departamento de Investigaciones estarán mezclados entre los asistentes realizando tareas de vigilancia pasiva, como parte de las medidas de prevención y seguridad previstas para el evento.