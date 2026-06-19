Detienen en Oviedo a sospechoso de haber participado en asalto y robo de adelgazante en Luque

El detenido en el marco de la investigación del robo de Tirzepatida es Elías Waldemar Varela Ortiz (21), quien ya contaba con orden de captura por el asalto investigado. Durante el procedimiento también fue incautado un automóvil Toyota Allex blanco, con matrícula AANJ 209, que según los investigadores fue utilizado para el millonario golpe registrado en Luque.

Durante el procedimientos ejecutado en la madrugada de hoy por efectivos del departamento Investigaciones del departamento Central, con el acompañamiento del agente fiscal Itálico Rienzi, también fueron tomados como evidencias dos celulares, cuatro notebooks de diferentes marcas y características, el CEP de una computadora, un discos duros de memorias y otros elementos que también tendrían relación con el hecho investigado.

En la mañana del jueves 28 de mayo pasado, una gavilla de maleantes vestidos con uniformes de inspectores de la Dirección Nacional del Transporte (Dinatran) tomaron un camión de encomiendas que transportaba un importante de lote de Tirzepatida, en un falso retén que montaron sobre la ruta que une Luque con Mariano Roque Alonso, detrás mismo del aeropuerto Silvio Pettirossi.

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El vehículo de encomiendas que estaba al mando de Mario Luis Vían Ríos (42), este viajaba en compañía de su ayudante Juan Miguel Martíez Ruiz Díaz (38), ambos debían entregar la carga en horas de la tarde en un depósito de la ciudad Pedro Juan Caballero.

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Pero, al ser tomados por los maleantes, los dos trabajadores fueron bajados del camión y llevados en un auto hacia el centro de Luque, donde horas después fueron abandonados, en tanto que el vehículo con su carga fueron trasladados hasta un depósito de la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde mudaron la mercadería en otro vehículo refrigerado y escaparon del sitio.

Imágenes de circuito cerrado fueron claves

Tras la denuncia del hecho, los efectivos de Investigaciones de Central ubicaron los depósitos que fueron utilizados por asaltantes y accedieron a imágenes de cámaras de seguridad instalados en las inmediaciones de estos lugares.

Gracias a ello, los investigadores identificaron al menos tres vehículos que fueron utilizados para perpetrar el millonario golpe, entre los que aparentemente estaba el automóvil Toyota Allex blanco, con matrícula AANJ 209 que ahora fue localizado e incautado.

Aparentemente, en una de la imágenes obtenidas por los policías se pudo distinguir la matrícula del vehículo que los condujo hasta el poseedor, quien fue identificado y detenido en la ciudad de Coronel Oviedo.

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Ahora con la captura de Varela los investigadores tienen la esperanza de poder conseguir más datos para llegar a los demás miembros de la banda de asaltantes que está operando en algunas localidades del departamento Central.